Предназначение ямобура

Ямобур представляет собой устройство, используемое для рытья ям на небольшую глубину. Также механизм эксплуатируетсядля рытья лунок, скважин и других отверстий, имеющих цилиндрическую форму.

Рытье скважин и ям требуется в разных отраслях народного хозяйства. Рассматриваемый механизм существенно упрощает выполнение работ, позволяя избежать использования физического труда. В настоящее время механизмы для бурения ям можно приобрести. Но гораздо выгоднее заказать аренду ямобура на сайте специализированной компании http://arenda-yamobura.info/. Устройство актуально для использования в коммунальной деятельности, промышленными предприятиями и частными лицами.

Изобретение ямобура

Впервые механизм был сконструирован в 1945 году. Вокруг города Нижний Новгород муниципалитет принял решение высадить 10000 деревьев. Но в послевоенное время катастрофически не хватало рабочих рук. Поэтому городские власти поручили Горьковскому автозаводу создать оборудование, которое позволило бы механизировать процесс. Механизмом для бурения ям был оборудован автомобиль ГАЗ 67.

Какие бывают ямобуры?

Классификация ямобуров носит условный характер, поскольку производители выпускают различные модели. Оборудование отличается глубиной рытья, мощностью, шириной бурильной установки и.т.д..В строительстве, народном и коммунальном хозяйстве широко используется навесные ямобуры. Речь идёт о специализированном оборудовании, которое устанавливается на спецтехнику. Обычно для бурения ям используются экскаваторы или трактора. Преимуществом установки ямобуров на спецтехнику является наличие стрелы. Благодаря этому бурильные работы можно осуществлять в труднодоступных местах. В современных условиях чаще всего используется ямобуры стандартной ширины 780 мм.

Длина навесного оборудования составляет 1, 8 м. Существуют специальные виды ямобуров, предназначенные для выполнения отдельных видов работ, например, установки мастов и других конструкций. Бурильно-крановое оборудование может передвигаться на специальных платформах. Для благоустройства приусадебных участков применяются ручные ямобуры. Такие механизмы позволяют устанавливать ограждение,столбы освещения, неглубокие скважины для снабжения водой. Используя ручные ямобуры можно бурить достаточно глубокие скважины — до 4-5 м. Некоторые конструкции являются механическими, а другие работают от электродвигателя.