Аварийное вскрытие сейфа: специфика предоставления услуги

Деньги, документы, драгоценности – все это скрывают в своих недрах сейфы. Люди выбирают для этой цели самые надежные модели оборудования, но это может сыграть и против самих владельцев. Потерян ключ, забыт пароль или элементарно заклинило замок – причин, по которым сейф не открывается, существует множество. И решением любой из них становится аварийное вскрытие личного хранилища.

Специфические особенности услуги

Сегодня покупателям предлагается колоссальный выбор сейфов. Условно весь ассортимент оборудования можно подразделить на три категории:

отечественные;

импортные;

раритетные.

От категории во многом зависит, какие именно инструменты и технологию мастер будет применять для вскрытия. Еще один важный параметр – тип замка. Запирающие устройства в сейфах бывают механическими ключевыми, электронными и кодовыми. Вскрытие любого из замков основано на наличии в нем погрешностей, намеренно или случайно оставленных производителем. Они есть у любого запирающего механизма, и именно по этой причине в природе не существует абсолютно неуязвимых сейфов.

Процедура вскрытия сейфа

Профессионалами вскрытие сейфов всегда осуществляется на основании данных, полученных при тщательной диагностике устройства. Главная цель каждого квалифицированного специалиста – открыть оборудование без повреждений и царапин. Владельцу это позволяет в дальнейшем эксплуатировать его в стандартном режиме.

Время, которое потребуется для вскрытия сейфа, напрямую зависит от класса его взломостойкости. В заграничных моделях их пять, в отечественных – десять. Вскрытие оборудования в каждой из категорий имеет свою специфику и срок. Чем выше класс взломостойкости оборудования, тем обычно больше мастер тратит времени на работу с ним. Особый случай – раритетные хранилища. К каждому из подобных сейфов специалист применяет индивидуальный подход. Предсказать, сколько займет времени вскрытие такого устройств, невозможно.

Итоговая стоимость услуги определяется уровнем сложности работ, проделанных мастером. Достаточно часто люди сами пытаются вскрыть замок сейфа, и это приводит к полному его выходу из строя. В этом случае запирающий механизм подлежит замене. Осуществлять ее должны квалифицированные мастера, поскольку даже незначительные огрехи в процессе монтажа могут существенно снизить уровень безопасности личного хранилища.