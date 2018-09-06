Каждый хозяин мечтает сделать из своей квартиры настоящую конфетку. Хочется видеть свое жилище уютным, красивым, светлым и просторным. Соответственно, к ремонту и обустройству квартиры нужно отнестись не просто как к скупке всего, что нравится.

Большинство мудрых и экономных квартиросъемщиков предпочитают отдать хлопоты по ремонту и обустройству квартиры в руки опытных профессионалов. С дизайнерской фирмой клиент заключает договор, и бюро поэтапно совершает свою работу. Результаты дизайнерских проектов получаются настоящей магией. Магия превращает обычную безликую квартиру в произведение искусства с ярко выраженной индивидуальностью.

При этом в обустройстве и интерьере учитываются все желания и «хотелки» клиента. В таком жилище жизнь превращается в беззаботное счастье.

Предварительно консультанты-дизайнеры компании встречаются на предварительную беседу с клиентом. В уютной атмосфере обговариваются общие черты предстоящей работы. Выбирается направление дизайна, потому что сегодня дизайн квартир предлагается в сотнях различных вариантов.

Современные строительные и отделочные материалы позволяют творить чудеса. Самый взыскательный клиент остается довольным дизайнерским ремонтом квартиры.

Следующим этапом дизайнерского ремонта квартиры является тщательно изучение объекта. Дизайнер и инженер выезжают на объект и составляют план жилой площади, включая все нюансы. Затем дизайнерское бюро прорисовывает и предлагает клиенту не менее двух наглядных вариантов ремонта квартиры. Это делается с помощью компьютерной визуализации, на которой можно подробно изобразить результаты ремонта и дизайнерское обустройство помещения.

После утверждения клиентом окончательного дизайнерского проекта компания занимается составлением сметы и далее, закупкой необходимых материалов и предметов интерьера.

Клиент имеет право полностью контролировать все этапы выполняемых услуг. В итоге хозяин квартиры получает дизайн жилища в готовом виде. Можно не сомневаться, что дизайнерская компания абсолютно индивидуально подходит к каждому клиенту. Квартира будет выполнена для клиента в эксклюзивном варианте. Ведь над проектом будут работать талантливые, опытные и трудолюбивые мастера своего дела.

Дополнительной услугой дизайнерского бюро может стать эскизная разработка любых декоративных предметов интерьера квартиры.