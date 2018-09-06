Вечерний город загадочен и волшебен. Глядя на улицы из салона автомобиля или окна квартиры созерцатель выхватывает из огней красивые надписи, светящиеся приятным мягким светом. Из этой мозаики состоит восприятие города, его улиц, магазинчиков и офисов. Без говорящих названий, сложенных из мерцающих букв, восприятие действительности было бы не полным.

Именно поэтому название заведения, магазина или офиса обычно проектируются и изготавливаются из больших объемных букв. Днем они графически четкие и лаконичные. А ночью подсвечиваются и остаются в памяти жителей и гостей города. Изготовление объемных букв готовы произвести для клиента крупные рекламные агентства, имеющие для этого соответствующие мощности.

Обращаясь в рекламное агентство, клиент получает полный пакет услуг по проектированию, изготовлению и монтажу «говорящей» надписи. Все начинается со стартовой встречи, где клиент разъясняет дизайнеру свои пожелания. Специалист всегда поможет клиенту мудрым советом, ведь рекламные агентства с опытом знают все об эффективной наружной рекламе. В результате встречи утверждается оригинал-макет будущей наружной рекламы.

Далее последует осмотр объекта, где инженер компании рассмотрит место и возможность монтажа объемных букв, чтобы работы были выполнены качественно, в срок и без переделок. Далее заказ отдается в работу. В короткие сроки наружная реклама готова, далее следует ее монтаж.

Обычно для эффективной наружки применяют следующие виды изделий: световые буквы со встроенной светодиодной подсветкой, буквы из акрила, имеющие фронтальную и торцевую подсветку, буквы с открытой светодиодной подсветкой, объемные буквы без подсветки, подсвечиваемые буквы с контражуром, плоские буквы псевдообъемные.

Предоставляемые услуги отличаются способом монтажа на объект. Буквы могут быть установлены на решетку или раму. Таким образом рекламу можно монтировать на крышу, угол или стену объекта. Дистанционный способ монтажа. В этом варианте каждый символ крепится к объекту отдельно с помощью качественных расходных материалов. Можно монтировать символы на специальную подложку из подходящего материала. Способ монтажа зависит от того, на фасад крепятся буквы или в помещении. От возможности сверлить отверстия в месте крепления.

Вместе с объемными буквами клиенты часто заказывают лаконичный и эффектный логотип предприятия.