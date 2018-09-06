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06 Сентябрь, 2018


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Прием заявок на конкурс Национальной премии «ПРИОРИТЕТ-2018» продлен до 15 октября

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в: Новости компаний
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Оргкомитет Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» информирует о продлении приема заявок на участие в конкурсе. Как подчеркнули в Оргкомитете, решение принято по многочисленным просьбам участников премии, не успевающих подготовить качественную заявку и оплатить регистрационный взнос.

Кубок
Изображение: pixabay.com

Таким образом, последним днем подачи заявок на участие в конкурсе «ПРИОРИТЕТ-2018» во всех номинациях и категориях станет 15 октября 2018 года. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate

Как отмечают в Оргкомитете Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018», новые заявки приходят в Оргкомитет ежедневно, включая выходные и праздничные дни. Многие компании подают несколько заявок на целый ряд своих флагманских продуктов, на участие в разных номинациях и категориях премии, что увеличивает их шансы на победу. Многие участники дополняют уже поданные заявки, чтобы сделать их значительнее. Поэтому Экспертный совет премии, который продолжает работу по обработке поступивших заявок, будет объявлять новых номинантов поэтапно, вплоть до последнего дня приема. После этого дня начнется определение Экспертным советом победителей.

Торжественная церемония награждения номинантов и лауреатов Национальной премии в области импортозамещения «ПРИОРИТЕТ-2018» состоится 15 ноября года.

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