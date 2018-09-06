Двухкомнатная квартира в новостройке: удобные планировки для семьи с детьми

Точно хватит около шестидесяти квадратных метров, если в вашей семье 1–2 ребенка: понадобится купить квартиру в строящемся доме, в которой можно законно сделать перепланировку. Для этого сразу отказывайтесь от вариантов с несущими межкомнатными перегородками – там дадут разрешение максимум на проем, евродвушек – иначе какая-то комната будет без окон.

Идеальные варианты планировок:

Двушка-линейка. Можно оставить все как есть и просто выделить на кухне зону гостиной. Площадь в 13,5 м позволяет: спокойно войдет хороший угловой гарнитур со шкафчиками под потолок, прямой диван, консоль с телевизором, обеденный стол на четверых человек. В соседнем помещении лучше сделать спальню взрослых – не будете мешать малышам, если решите посмотреть фильм поздно вечером. В дальней комнате получится большая детская – при желании там легко обустроить гардероб.Часто принимаете гостей? В таком случае рационально увеличить кухню-гостиную: снесите часть стены между помещениями 13,7 и 13,5 квадратов, отгородите маленькую спальню. Должно получиться общее просторное пространство примерно в 18 квадратов. Евротрешка. Идеально, если вы хотели бы устроить новоселье как можно скорее – не придется делать глобальную перепланировку. Изначально мокрая зона находится в большой двадцатиметровой комнате – хватит места для кухни, столовой, гостиной.Кроме того, такие квартиры от застройщиков стоят столько же, сколько и двухкомнатные – ведь площади у них примерно одинаковые. Вы сэкономите довольно много денег, поскольку без согласования перепланировки и переноса стен останутся средства на хорошую мебель. Двушка-распашонка. Чаще всего такого типа квартиры не подходят для перепланировок. Для примера, здесь запретят сделать кухню в большой комнате – потому что в помещении нет требующихся коммуникаций.Если в приглянувшемся ЖК в продаже остались лишь аналогичные варианты, то посмотрите, чтобы кухня была не менее 12 квадратов и имела вытянутую форму – тогда в ней без проблем поместятся диван и телевизор.

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