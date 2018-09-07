Для загородного участка обязательно необходимо ограждение. Выбор забора зависит исключительно от бюджета владельца земельного участка и его личных предпочтений.

Особое внимание необходимо уделить подбор материала

В первую очередь заборы предназначены для того, чтобы защитить территорию от проникновения посторонних людей. Но эстетические параметры также играют роль. Можно самостоятельно установить практически любое ограждение. Но гораздо надежнее и выгоднее заказать забор «под ключ» в профильной компании. При выборе необходимо учитывать соответствии строительным нормам, долговечность, стоимость эстетику, обеспечение охранных функций и, безусловно, простоту ухода.

Что нужно учесть при выборе забора?

В первую очередь необходимо обратить внимание на юридические нюансы. В соответствии с нормами, нельзя устанавливать ограждения, которые будут затенять соседние участки. Для частных домов предлагается огромный выбор разнообразных материалов. Например, для ограждение дачного участка рекомендуется использовать профнастил. Это простой и надежный материал, который можно быстро установить. Профнастил не требует покраски дополнительного ухода, а его эстетические параметры отлично выполняют свои функции. Также бюджетным решением может стать забор из сетки рабица. При этом толщина проволоки должно быть более 2 мм. Выбирая тонкую проволоку, владелец сможет сэкономить. При этом ограждение не будет выполнять охранные функции, поскольку тонкую проволоку легко перекусить кусачками. Стоит отметить, что забор из сетки рабица отлично подходит для выращивания растений. Такой забор легко монтируетсяи не требуют ухода. В тоже время он лишён эстетических качеств.

Деревянный и кирпичный забор

Забор из дерева имеет среднюю стоимость. Он прост в монтаже, но практически не выполняет охранных функций. Древесину очень легко сломать. В тоже время владельцу придется практически ежегодно обновлять покрытие штакетника. Поэтому это не самое лучшее решение. Кирпичный забор отличается долговечностью и высокой ценой. В тоже время он имеет безупречный внешний вид. Для монтажа необходим профессиональный подход. Если вся работа будет выполнена грамотно, то кирпичный забор сможет постоять более полувека.

Сварной и кованый забор

Решение об установке кованого забора нельзя назвать бюджетным. Обычно такие конструкции, отличающиеся долговечностью и прочностью, устанавливают люди, которые ценят престиж и эстетику. Кованые конструкции могут служить столетиями. По сравнению с коваными конструкциями, сварной забор обходится гораздо дешевле. Он может содержать элементы художественной ковки. И в первом, и во втором случае монтажные работы должны выполняться специалистами.