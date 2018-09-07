Дом из керамзитобетонных блоков — построй дом своей мечты

Керамзитобетон — популярный и традиционный вид материала, состоящего из, как понятно по самому названию, керамзита. Это сырье производится из глины, что позволяет ему сохранять устойчивость многие годы. Дом из керамзитобетонных блоков, как и жилье из другого материала, обладает как плюсами, так и минусами.

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Преимущества

Надежность. Основным преимуществом таких блоков является обладание хорошей прочностью, что позволяет выдерживать любую нагрузку. Вследствие чего при хорошей и качественной кладке долгая эксплуатация не является проблемой.

Теплопроводность. Благодаря глиняному составу керамзитобетона он отлично держит тепло. Это позволит вам, во-первых, сэкономить толщину штукатурки при строительстве. Во-вторых, при низких температурах на улице в доме не будет холодно.

Легкость. Блоки из данного материала, несмотря на свои немалые размеры, обладают небольшой массой. Потому возводить дом из керамзитоблоков — одно удовольствие.

Звукоизоляция. Чтобы отгородиться от внешних и посторонних звуков, рассматриваемый вид материала является отличным решением.

Стоимость. Среди застройщиков такие блоки пользуются популярностью и хорошими отзывами благодаря важному фактору — низкой цене, доступной каждому человеку, бюджет которого ограничен.

Минусы

Конкуренты. Конечно, найдутся и другие стройматериалы, обладающие схожими параметрами.

Затраты на отделку. Чтобы ваше жилье выглядело законченным и красивым, стоит побеспокоиться о внешней отделке, что требует дополнительных финансов.

Размеры. Здесь крайне мало разнообразия.

Расходы на перевозку и складирование блоков.

Фундамент

Чтобы ваш проект был качественным и надежным, для фундамента необходимо выделить большое количество времени и забот. Для начала нужно правильно выставить опалубку, ведь чем меньше отклонений, тем меньше в дальнейшем расходов на штукатурку и тем больше прочность. Именно поэтому, потратив больше времени на это, в результате вы сэкономите время на отделке здания.

Свайный с ростверком фундамент — бюджетное решение для «основы». В дальнейшем можно прикрыть его пластиковой панелью, получив декоративный и популярный цоколь.

Кладка и внешняя отделка

Процесс кладки керамзитобетонных блоков похож на кирпичную кладку, но, несмотря на это, при укладке следует обратить внимание на армирование (выстраивание арматуры для прочности). Можно использовать разные виды раствора, выбирайте тот, что лучше подойдет в вашем случае (в зависимости от погодных условий, нужной прочности и др. факторов). Внешняя отделка стен может выполняться даже с помощью штукатурки простым раствором из цемента и песка и всё равно результат будет качественным и на долгие годы.