На что стоит обратить внимание при выборе и покупке лаков и масел

Лаки и масла являются незаменимым материалом для отделки деревянных изделий с сохранением его текстуры и красоты. Лакированный паркет с идеально ровной глянцевой поверхностью, красиво отражающей солнечные лучи и свет от ламп и светильников, мало кого может оставить равнодушным. У матовых лаков есть своя привлекательность. Дерево выглядит более естественным, придавая паркету ощущение теплоты. Но во всех ли случаях применение лака будет лучше других материалов для отделки. Давайте рассмотрим лаки и масла.

Преимущества использования лака представлены следующими факторами:

создает прочный слой, защищающий дерево от механических повреждений, попадания влаги и истирания. Он почти не впитывается в древесину и не меняет его свойств;

для создания более прочного слоя для более тяжелых условий эксплуатации паркета увеличивают количество слоев;

специальный уход за лаковым покрытием не нужен, достаточно содержать его в чистоте, периодически делая обычную влажную уборку;

покрытие из лака в среднем может прослужить до 10 лет. Это зависит от степени эксплуатации рабочей поверхности паркета;

если лаковое покрытие со временем пришло в негодность, паркет можно покрыть лаком заново. При помощи шлифования и полирования снимается старый слой и наносится новый.

При всех положительных качествах лак имеет и свои недостатки:

сложно устранить локальное механическое повреждение. Самый эффективный способ борьбы с нарушением целостности лакового покрытия – удалить старый слой и покрыть новым слоем;

влажность и большие перепады температур приведут к нарушению слоя лака и деформации дерева.

Следует отметить, что грунтовку для лакового покрытия применяют для выравнивания неровностей, при желании подчеркнуть текстуру дерева или для реставрации старого паркета.

Паркетные масла являются альтернативой для лака благодаря ряду преимуществ:

масло впитывается в структуру дерева, защищая от влажности и большой разности температур;

паркетное масло идеально подойдет для помещений без отопления;

легко устранить повреждение;

паркет может прослужить несколько десятков лет при правильном уходе.

Если у вас есть сухое отапливаемое помещение с минимальными нагрузками на пол, использование лакового покрытия в таких условиях будет предпочтительнее. При выборе примите во внимание наши рекомендации.

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