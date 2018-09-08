Одной из самых незаменимых вещей на кухне является обеденный стол. Именно за ним проводят на кухне своё время, когда хотят пообедать, провести время за чаем, или же просто поговорить. Но моделей обеденных столов много, поэтому его нужно выбрать.

Прежде чем Купить обеденный стол всего нужно определиться с размером. Он зависит от количества членов семьи и от возможного количества гостей. Даже если семья небольшая, но регулярно принимается большое число гостей, имеет смысл выбрать стол побольше. Количество размещаемых за столом людей зависит еще и от формы стола, например, за круглый стол можно усадить больше людей.

Не менее важной является форма стола. Стандартными считаются столы квадратной, прямоугольной и круглой формы. Классический обеденный стол делается прямоугольным. Это самая удобная форма стола, его легко утроить в любом месте кухни, например, возле окна или стены. Кроме того, прямоугольной формы выпускаются столы-трансформеры. Такой стол легко раскладывается и из небольшого обеденного превращается в большой праздничный, за которым поместится много гостей.

Квадратные столы самые вместительные. Если разместить такой стол в углу комнаты, он не займёт много место и послужит столом для двух человек. А за самым маленьким квадратным уместятся четверо. Круглый стол позволит сделать кузню более интересной. Это самые вместительные столы, позволяющие разместить на такой же площади, как у прямоугольного, больше людей. Он не имеет углов, поэтому является более безопасным. Но у него есть несколько недостатков. Прежде всего, такой стол невозможно установить к стене или у окна, его место только в центре комнаты. При увеличении вместительности очень сильно растёт размер стола.

Обеденные столы изготавливают из нескольких видов материалов – из дерева, стекла, камня, ДСП и МДФ. Дерево является классическим материалом, стол из него получается прочным, в меру тяжёлым и очень долговечным. Если обеспечить ему полагающийся уход, то можно рассчитывать на долгие годы его эксплуатации в отличном состоянии.

Стеклянные столы больше подойдут к кухням в стиле минимализма и хайтек. Они очень интересно дополняют интерьер и делают его более необычным. Столы с каменной столешницей требуют большого помещения, оформленного в соответствующем стиле. Это самый прочный вид столов.

Столы из ДСП и МДФ – это бюджетный вариант столов, они очень распространены и имеют немало интересных решений и дизайнов. Но они имеют большой недостаток – они боятся воздействия воды, хотя МДФ – в меньшей степени.