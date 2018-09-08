Остекление балконов

Каждый старается сделать собственный дом уютным, чтобы в любом его уголке можно было бы провести время с максимальным комфортом. Для этого дом обустраивают по своему вкусу. Одним из обустраиваемых мест является и балкон.

Обычно балкон не имеет остекления, поэтому на нём можно комфортно провести время исключительно в тёплое время года, когда не идёт дождь. Но даже так обеспечено постоянное соседство с пылью и шумом, которые любому человеку испортят весь отдых. Чтобы создать на своём балконе комфортные условия, на балкон ставят остекление.

Остекление балкона http://ugami.ru/ представляет собой установку на балкон застеклённой рамы. Раньше для этого использовалось дерево, когда монтировалась деревянная рама и затем в неё вставлялись стёкла. Но деревянная рама, даже в современном исполнении имеет несколько крупных недостатков, которые сопровождают все изделия из дерева – она рассыхается, меняет свои размеры при усадке, она подвержена воздействию атмосферных условий и влаги, несмотря на обработку специальными составами. Поэтому деревянная рама требует постоянного ухода, чтобы она смогла продержаться как можно дольше.

Вместо дерева теперь используют пластиковые окна, дающие исключительные качества.

1. И рама, и створки выполнены из полимера, стойкого к воздействию любых атмосферных условий. Он не подвержен воздействию перепадов температуры, воды, пыли и прямых солнечных лучей.

2. Пластиковые окна имеют достаточно малый вес из-за своей полой структуры. Профиль, из которого изготавливаются окна, имеет несколько камер, полых внутри.

3. Благодаря полым камерам, в которых находится воздух, удалось существенно уменьшить теплопроводность. Воздушные камеры хорошо изолируют как от зимнего холода, так и от летней жары.

4. Жесткость таких окон обеспечивается армированием профиля при помощи специальных армирующих вставок.

5. Чтобы обеспечить защиту от погодных условий, зноя и холода, используются стеклопакеты, многослойные стёкла с воздушной прослойкой. Такая конструкция не только защищает от холода, но и является хорошим звукоизоляционным барьером.

6. Для защиты от пыли используются специальные прокладки, которые предохраняют окно от проникновения сквозь стыки.

7. Чтобы окна работали очень долгое время, используется качественная металлическая фурнитура.

Использование пластиковых окон для остекления балкона позволяет получить практически ещё одну комнату.