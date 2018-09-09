Фальш-фасады

Фальшфасад представляет собой макет сооружения. Достаточно часто такие конструкции устанавливают при реставрации объектов недвижимости или возведении новых зданий.

Конструкция изготавливается из металла и крепится непосредственно к фасаду сооружения. Фальшфасады предназначены для облагораживания сооружений до тех пор, пока не будет завершена реставрации. Но в некоторых случаях каркасные конструкции устанавливают на постоянной основе для подчёркивания достопримечательности города или же в рамках рекламных кампаний. На сайте https://баннер-москва.рф/falshfasady можно знакомиться с фото современных фасадов, а также их разновидностями.

Характеристики ф асадов

Существует несколько разновидностей рассматриваемых конструкций. Нередко для изготовления фасада используется керамогранит. Это практичный, прочный и устойчивый к морозу материал, который идеально поглощает влагу. Стоит отметить, что керамогранит не только придает эстетику сооружению, но и обеспечивает теплоизоляционные характеристики.

Нередко для изготовления конструкций используется винил. Это идеальный материал для нанесения текстовой рекламы, графических элементов и т.д.. Этот материал чаще всего используется для изготовления рекламных баннеров. Винил отличается высокой светопропускной способностью сооружений. Вполне очевидно, что винил не обладает теплоизоляционными характеристиками и способствует свободному пропуску воздуха.

Чтобы придать сооружению максимальную яркость, может использоваться панорамное стекло. Конструкция фасада из стекла отличается ярким внешним видом.

Таким образом, фасады придают зданию максимальную освещенность, улучшают внешний статический вид. Несмотря на то, что речь идет о фальш поверхности, изображение выглядит максимально реалистично. В некоторых случаях, в частности, при использовании керамогранита, улучшается не только эстетика, но и теплоизоляционные характеристики сооружения.

Псевдо фасад крепится непосредственно к зданию с помощью специальных элементов. Наиболее бюджетным вариантом является изготовление псевдо фасада из винила. Достаточно часто используются дополнительные опции, например, установка осветительных приборов.

Безусловно, процедура монтажа является достаточно сложной, поскольку требует выполнение высотных работ. Процесс установки усложняют многочисленные выступы, каркасы арки и т.д.. Поэтому обращаться рекомендуется к профессионалам.