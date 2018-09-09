Трудно представить производственную сферу, в которой не используется алюминиевый прокат и его сплавы.

Космическое и авиационное строительство, машиностроение, авиастроение, фармацевтика, высокие технологии, приборостроение, пищевая промышленность. Применения алюминия можно проследить в любой производственной сфере.

Широкий спектр применения

sv-metal.ru алюминия объясняется его практичными свойствами. Он самый легкий из металлов, при этом очень прочный. Металл обладает высокой коррозиестойкостью. Пластичность алюминия делает его податливым и комфортным в обработочных процессах. Внешний вид алюминия так же расширяет область применения цветного металла.

Помимо выше перечисленных свойств металла, он имеет вполне разумную цену. Популярность алюминия с каждым годом все выше. Он активно используется в новых технологических разработках.

Если есть необходимость купить алюминиевые заготовки или прокат, то лучше всего обратиться в компанию, которая не первый год находится на рынке. Серьезный добросовестный поставщик имеет многолетний опыт сотрудничества с лучшими производителями алюминиевого проката. Это позволяет держать цены на металл в конкурентных рамках.

К продаже доступен алюминиевый прокат в различных изделиях. Это алюминиевая фольга. Область применения фольги из алюминия огромна. Фольга применяется в быту, из нее изготавливается упаковка, производятся контейнеры для пищевых продуктов, фольга активно используется в строительстве.

Алюминиевая лента изготавливается из алюминия или его сплавов. Изделие обладает пластичностью, стойкостью к коррозии, легкостью. Эти свойства объясняют применение ленты в приборостроении, в пищевой промышленности и полиграфии. Плита из алюминия. Используется на промышленных предприятиях. Труба алюминиевая. Основная область применения — это нефтеперерабатывающая промышленность. Лист, проволока, шина, сплавы, профиль, прут.

Для постоянных клиентов и оптовых покупателей фирма-поставщик всегда имеет специальные предложения, скидки и акции. Бесплатная доставка доступна по Самаре и Самарской области. Дополнительной услугой от компании является резка металла по размерам, необходимым заказчику. Так же предоставляется услуга гибки и сварки алюминия. На складе товар упаковывается для безопасной и быстрой доставки покупателю.