Грамотно споектированное и качественно оборудованное тепличное хозяйство может стать эффективным и постоянным источником дохода. Если клиент решил заниматься выращиванием тепличных культур, то нужно подобрать и обустроить хорошие теплицы.

Современные технологии позволяют производить теплицы, в которых культура выращивается быстро и без потерь. Компания поставщик качественных теплиц предлагает к продаже Промышленные теплицы непосредственно от производителя.

Сфера применения промышленных теплиц многогранна. Теплицы используются в агропромышленном комплексе, в животноводстве, в хозяйствах по выращиванию овощей и зелени. На фермах по выращиванию цветов в промышленных масштабах.

Конструктивно промышленные теплицы делятся на два типа. Это туннельные теплицы и теплицы блочного типа. Главное преимущество продукции — это идеальное соотношение качества и цены.

Применение теплиц туннельного принципа оправдано в сельскохозяйственных угодьях и хозяйствах, где производится выращивание культур в закрытом грунте.Туннельные теплицы устанавливаются необходимым количеством секций для обустройства теплицы требуемой площади. Это очень удобно. Теплицы произведены из специальных гальванизированных труб и высокопрочного поликарбоната. Покрытие теплицы хорошо пропускает солнечный свет, препятствует проникновению ультрафиолетового излучения. Полусферическая форма теплицы обеспечивает максимальное светоотражение конструкции.

При желании туннельные теплицы укомплектовываются системами для удобрения и полива грунта. А так же системой климатического контроля.

Промышленные теплицы блочного типа удобно монтировать на ровных поверхностях. Их использование возможно в любой климатической зоне. Блочная теплица с использованием отопления может использоваться круглогодично. Блочная система состоит из нескольких блоков туннельных теплиц. Такие теплицы устанавливают в хозяйствах, где культуры выращиваются на больших площадях.

Консультанты поставщика всегда помогут покупателю выбрать корректную теплицу. Ее выбор зависит от размера площадки, климатических условий, разновидностей выращиваемых культур. При продаже промышленных теплиц всегда учитываются все пожелания и требования клиента.

Собственные производственные мощности поставщика позволяют осуществлять индивидуальный подход к каждому клиенту и удерживать выгодные цены на промышленные теплицы.