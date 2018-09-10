Декоративные панели для радиаторов отопления: виды и характеристики

При планировании современных интерьеров учитываются даже такие незначительные детали, как радиаторы отопления. Но для их комплексной замены требуются внушительные средства. Чтобы минимизировать расходы, дизайнеры предлагают альтернативное решение – декоративные экраны. Приобрести такие товары для интерьера можно в широком ассортименте. Они отличаются и эстетическими характеристиками, и размерами, и материалами изготовления.

Зачем нужны декоративные экраны для радиаторов

Основным назначением данных изделий является маскировка видимых дефектов. Но в дизайнерских интерьерах подобные панели применяются для адаптации всех деталей к единому стилю. При этом учитываются цвет, форма, элементы декора и прочие нюансы.

Существуют и другие цели монтажа экранов на батареи – это:

снижение риска получения травм и ожогов;

создание естественного воздушного барьера, обеспечивающего равномерное распространение тепла;

сокращение уровня накопления пыли.

Разнообразие современных радиаторных панелей

Сегодня в специализированном магазине можно найти десятки разнообразных декоративных панелей. Они бывают навесными и накладными, с крышкой и без, плоскими и в виде короба. Для их производства применяются металл, натуральная древесина, стекло, пластик, ламинированные панели.

Деревянные экраны отличаются абсолютной экологической чистотой. Чаще всего они встречаются в формате решеток. Реже встречаются модели, выполненные из ротанга, отличающиеся превосходными внешними данными. Они идеально подходят для классических и деревенских интерьеров.

Металлические изделия характеризуются высокой прочностью. Чаще всего они выпускаются в форме короба. Наиболее распространенными являются модели белого цвета. Они не имеют высоких декоративных характеристик, но привлекают потребителей доступной стоимостью. В процессе эксплуатации такие короба могут подвергаться коррозии при повреждении лакокрасочного слоя. Вписывается экран для батареи белый в современные интерьеры, созданные в стиле минимализма или хай-тек.

Стеклянные панели являются наиболее дорогостоящими и невероятно привлекательными. Для их производства применяется ударопрочное закаленное стекло, способное противостоять и термическим и механическим нагрузкам. На их поверхности наносится гравировка, выполненная в виде сложных узоров. Подходят такие варианты для роскошных авангардных интерьеров.