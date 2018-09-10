«Автоматизация» и «Промышленная электротехника и приводы» на самой современной выставочной площадке Санкт-Петербурга

С 18 по 20 сентября 2018 в Санкт-Петербурге проходят международные специализированные выставки «АВТОМАТИЗАЦИЯ» и «Промышленная электротехника и приводы».

Впервые электротехнические системы и средства автоматизации представлены в конгрессно-выставочном центре «ЭКСПОФОРУМ» – самом крупном выставочном комплексе Санкт-Петербурга. Организатор — ВО «ФАРЭКСПО».

На площади около 3960 кв.м. развернется масштабная экспозиция, где более 100 компаний из 10 стран мира представят новые отраслевые решения, современные технологии, уникальные проекты и оборудование, а также специальные предложения для участников и посетителей выставки. Традиционно в выставке участвуют ведущие компании рынка промышленной автоматизации и электротехники: Феникс Контакт, ИнСАТ, Девесофт, Турк Рус, ОВЕН, Промэлектроника, Меандр, Симэкс и другие. Сюда нужны новинки от компаний, которые всегда участвуют.

В этом году посетителей ждет встреча с пятнадцатью компаниями, принимающими участие в выставке «Автоматизация» впервые. В их числе как известные мировые бренды, так и компании, только начинающие свой путь на российский рынок. Впервые свои разработки и услуги представят: AUTONICS ведущий поставщик решений для систем автоматизации из Южной Кореи, Пильц Рус – представительство немецкой компании Pilz GmbH & Co. KG – лидера в области технологий безопасной автоматизации, Билтех – российский производитель сенсорных мониторов и компьютеров, Босфор Электро – один из крупнейших поставщиков промышленного электрооборудования для различных отраслей, эксклюзивный дистрибьютор турецкой компании EMAS, ДЕН РУС — официальный представитель и эксклюзивный дистрибьютор DEHN + SÖHNE на территории РФ и ЕАЭС и многие другие.

К наиболее актуальным темам, которые раскрываются в рамках выставки Цифровое производство Промышленный интернет вещей Облачные технологии Безопасная автоматизация. Сюда можно было бы добавить компаний, которые к этим темам относятся.

В рамках деловой программы состоится научно-практическая конференция «Промышленная автоматизация и информационные технологии на пути к «Индустрии 4.0», которая пройдет пройдет 18 сентября 2018 г.. Основные тематические направления конференции:

граничные технологии B&R;

новинки 2018 года и уникальные решения для безопасной автоматизации от PILZ;

инновационные бюджетные ПЛК КОМЕГА от МЗТА: новое слово в автоматизации;

комплексные решения Eco Struxure по автоматизации от Шнейдер Электрик;

i-Automation. Инновационная автоматизация для цифрового производства и другие.

Научный руководитель конференции – д-р техн. наук, проф. Э.Л. Ицкович.