Колеса для тележек, тачек, рокл, контейнеров и других передвижных конструкций имеют свой срок службы. При выходе колес из строя нет необходимости менять весь мобиль. Достаточно произвести замену колес.

Огромный ассортимент дает возможность узнать больше о продукции и выбрать колеса нужного качества и формата. Это позволит произвести замену корректно и эффективно.

Приобретая колеса для тележек, нужно учитывать конструкцию и способ эксплуатации устройства, на которое необходимы новые колеса. На производстве используются тележки, которые необходимо комплектовать термостойкими колесами. Для легких и маневренных передвижных устройств применяют пенополиуретановые, пневматические, полиамидные колеса. В зависимости от области применения необходимо подбирать колеса необходимого качества для правильной и долговечной эксплуатации.

Крупный трейдер поставляет колеса для тележек во все крупные города Украины. Оптовым покупателям и постоянным клиентам компания предоставляет специальные цены и другие акционные предложения.

Специалисты компании проводят тщательный мониторинг новых технологий, используемых для производства специфических колес. Предлагаемая к продаже продукция соответствует нормам производства по европейским стандартам. Колеса обладают высокой износостойкостью, большим запасом прочности, высокой сопротивляемостью к физической деформации, сопротивлением к воздействию некоторых химических веществ.

Современные тенденции производства колес предусматривают полную эргономичность изделий. Колеса имеют оптимальную конструкцию для комфортной эксплуатации и привлекательный дизайн.

По способу крепления к мобилю колеса для тележек делятся на два типа. Крепящиеся с помощью кронштейна и бескронштейновые колеса. По выдерживаемой нагрузке колеса можно разделить на легкие, средние, большегрузные и максимально тяжелые. Диапазон нагрузки на колеса составляет от 200 до 7000 кг. Использовать качественные колеса можно в температурном режиме от 0 до +400 градусов. При высоких температурах используются колеса, произведенные из термостойких высоко технологичных материалов.

Приобретая колеса для тележек, нужно обращать внимание на качество подшипников. Это основная деталь колеса. Для тележек, работающих на малых скоростях, редко передвигающихся и имеющих небольшую нагрузку применяются колеса с подшипниками скольжения. Роликовые подшипники используются при производстве колес для большой грузоподъемности. Шариковый подшипник используется для колес, которые подвергаются максимальной нагрузке и эксплуатируются в экстремальных условиях