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11 Сентябрь, 2018


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Профлист

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в: Новости компаний
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Для кровли и облицовки сооружений используется немало строительных материалов, среди которых особую популярность получил профилированный лист.

Профилированный лист изготавливается методом холодного проката и встали. В производственном процессе используется оцинкованная сталь.

Максимальной жесткости профлисту удаётся придать благодаря изогнутой форме, как правило, трапециевидной. Профлист сложно назвать современным материалом, поскольку впервые он появился на строительном рынке еще в 1820 году.

Сфера использования

Широкое применение рассматриваемый материал получил при возведении кровли и стен складских помещений, дачных домов, павильонов, помещений производственных предприятий. Повсеместно используется в следующих целях:

  1. на производственных предприятиях для возведения временных и постоянных сооружений;
  2. для формирования несъемной опалубки;
  3. облицовки фасадов зданий;
  4. в качестве кровли на различных объектах;
  5. для ограждения территорий.

Широко используется профлист из поликарбоната, позволяющий создавать светопрозрачные конструкции. Высокий уровень жесткости позволяет применять рассматриваемые конструкции для обновления старых кровельных материалов, а также при возведении новых зданий. Огромным преимуществом профилированного листа является безупречная герметичность и легкость.

Приобрести профлист можно практически везде, начиная от строительных рынков и заканчивая специализированными магазинами, оказывающими посреднические услуги. Самые низкие цены на сегодняшний день предлагают производители, в частности, предприятие «Металл Гарант». Компания обладает собственными производственными мощностями, расположенными в городе Липецк. Региональная сеть офисов представлена в крупнейших городах России. Поэтому доставка осуществляется практически в любые регионы. Заинтересованные лица могут перейти на сайт предприятия-изготовителя «Металл Гарант» и уточнить все детали.

Перед покупкой профилированного листа потенциальным клиентам рекомендуется ознакомиться с видами материалов, а также покрытием, используемым для обеспечения защитных характеристик. Для этих целей используется поливинилхлорид, полиэстер, полиуретан и многие другие материалы. Также профилированный лист классифицируются в зависимости от исходного материала, например, конструкции могут быть изготовлены из меди, стали. Некоторые изделия выпускаются для специального назначения. Все виды профилированных листов имеют соответствующую маркировку и обладают отличительными свойствами, которые определяются такими параметрами как толщина металла, тип полимера, толщина оцинковки и.т.д..

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