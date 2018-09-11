Правильный монтаж – гарантия комфортной жизни

Ремонтные работы в помещении и за его пределами – дело затратное. Практически каждый, кто повышает комфорт жизни в собственном доме, старается сэкономить. Сначала меньше денег уходит на покупку материалов и систем водо-, тепло- и газоснабжения, а после – на оплату услуг мастеров и монтажников. Желание сэкономить вполне логичное, однако с течением времени приходит понимание того, что не нужно было этого делать. Дешёвые материалы и оборудование быстро теряют привлекательность, да и не служат должным образом, так как наёмные работники «схалтурили». Ещё хуже обстоят дела у тех, кто доверил монтаж дорогостоящих систем неопытным мастерам. Результат – огромные финансовые потери и разочарование.

О важности корректного монтажа

Ремонтные работы и установка коммуникаций в доме должны проводиться только опытными подрядчиками. Они действуют по плану, то есть сначала анализируют задачи, после чего составляют техническое задание. Что делают «любители лёгких денег»? Торгуются, завышают цены, интересуясь только размером собственной прибыли. Такое поведение нельзя назвать корректным! Более того, оно недопустимо. Порядочные и опытные подрядчики всегда предоставляют прайс, а клиент сам решает: подходят цены или нет. Также нельзя забывать, что бесплатный сыр находится только в мышеловке. Низкая цена – повод насторожиться и подыскать других мастеров.

Если необходимо выполнить монтаж коммуникац

ий или технического оборудования, профессионалы действуют следующим образом:

Подготавливают зону для работы. Убирают мусор, расчищают территорию, демонтируют старые изношенные элементы. Приступают к основным работам. Проводят инженерные сети, установку оборудования и пр. Тестируют системы. Анализируют технологическую оснастку, выявляют и устраняют недоработки в случае наличия таковых. Вводят оборудование в эксплуатацию. Активируют теплоносители или другое. Сдают объект заказчику. Предоставляют отчёт о выполненных работах.

Только опытный монтажник будет действовать по выше представленному плану, не глядя на время. Он знает, чем чреваты ошибки. При неправильном монтаже системы не работают должным образом, быстро выходят из строя или изнашиваются.

Где искать благонадёжных подрядчиков

Начнём с того, что нужно покупать только качественные системы и материалы для дома. В первую очередь это касается дверей и окон. Материалы низкого качества сделают условия жизни невыносимыми. В холодное время года придётся тратить на отопление кругленькую сумму.

Не менее надёжными должны быть системы водоснабжения и канализации. Регулярные течи труб – настоящая катастрофа. Во избежание лишних трат лучше сразу приобрести качественный продукт. Неподдельное уважение у россиян и жителей ближайших стран вызывает продукция компании «Рехау». Она служит долгие годы, не изнашивается даже по истечении гарантийного срока. Однако покупать её нужно только на официальном сайте! Если вам нравятся товары другого известного производителя, оформляйте заказа тоже на главном онлайн-ресурсе компании. Риски получить подделку будут равны нулю.

Ну, а теперь о монтажниках. На сайтах многих известных компаний не только продаются системы для дома, но и предоставляются услуги установки. Вот ими и нужно воспользоваться! Монтажники проходят специальное обучение, после чего знают все тонкости установки. Они не умеют выполнять работу некачественно, да и не делают этого, ведь дорожат своим рабочим местом и репутацией. К примеру, клиенты компании «Рехау» могут самостоятельно выбрать подрядчика на официальном сайте.

Покупатели получают гарантию на всё, что оплатили. Представлена услуга по ссылке: https://www.rehau.com/ru-ru/dlya-doma/truby/club-montaznikov, REHAU.PRO – клуб монтажников и настоящая команда профессионалов. Каждый её член проходит обучение в академии «Рехау» и работает по стандартам. Ну что ж, теперь вы знаете, где и как искать благонадёжных монтажников. Помните: экономия не всегда уместна!