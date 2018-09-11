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11 Сентябрь, 2018


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Как построить свой дом

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в: Новости компаний
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Среди всех строительных материалов, использующихся для строительства частных домов, всё чаще отдают предпочтение дереву. Комфортабельность деревянных домов настолько высока, что спрос на них становится всё больше, в особенности на каркасные дома и дома из бруса.Отличие между конструкциями состоит в принципе строительства.

Деревянные дома из бруса https://ooo-perspektiva.ru/doma возводятся из профилированного бруса. Профилированный брус изготавливают из цельного бревна, которое обтёсывается и профилируется – на торцах, образующих соединение, делаются канавки и шипы, которые образуют прочный замок при их укладке.

В технологии его производства кроются все преимущества такого дома. В процессе изготовления бруса он проходит процедуру сушки до строго выверенной влажности. Это позволяет значительно снизить деформации, возникающие при усадке деревянных конструкций.

Также готовый уже брус проходит обработку специальными химическими веществами – антипиренами и антисептиками. Благодаря обработке антипиренами удаётся значительно снизить риск возникновения пожара, а антисептики предотвращают появление грибковых образований – плесени и грибка, которые разрушают древесину. Всё это вместе повышает безопасность нахождения в доме и его долговечность.

Каркасные дома возводятся по-другому. Их строительство начинается с деревянного каркаса, который собирается на фундаменте. Для него используется брус и доски. Получаемый каркас обшивается разнообразными материалами, это могут быть щиты, СИП-панели, плиты ОСП или ЦСП. Всё пространство между внутренней и внешней обшивкой заполняется теплоизолирующим материалом, например, базальтовой минеральной ватой или пенополистиролом. Такая многослойная конструкция, несмотря на её кажущуюся лёгкость, обеспечивает отличную защиту и от зимнего холода, и от летнего зноя, обеспечивая при этом хорошую звукоизоляцию.

И один, и другой вид деревянных домов обеспечивает самое главное преимущество перед любым другим видом капитального строительства – гораздо меньшую цену. Это достигается благодаря использованию деревянных конструкций. При этом отпадает надобность в мощном фундаменте, значительно облегчаются отделочные работы. И общая стоимость стройматериалов будет намного ниже. С использованием современных технологий можно получить прочный, тёплый и долговечный дом.

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