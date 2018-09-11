Каким должен быть качественный загородный дом

Любой хозяин старается вывести качество своей жизни на более высокий уровень. Современным мейн стримом стала жизнь на природе, в загородном доме. Многие горожане уже сделали свой выбор в пользу загородного дома, считая такую жизнь более здоровой, комфортной и экологичной.

Каждый хозяин вкладывает свои критерии в понятие «дом моей мечты». Грамотно выбранная проектно-строительная организация поможет заказчику учесть все требования, пожелания и нюансы будущей стройки загородного дома.

Самой распространенной тенденцией последних 10 лет является строительство домов из бруса или каркасных домов. Опытные специалисты http://stroitedom.ru/ помогут выбрать материал постройки дома с учетом ландшафта участка и других субъективных условий. Возможен вариант возведения стационарного жилого дома, а также летнего дачного домика.

Доверив строительство своего дома специализированной компании, клиент избавит себя от ненужных хлопот и излишних трат. Большой опыт возведения домов и многолетнее сотрудничество с поставщиками и производителями строительных и отделочных материалов, позволяет компании удерживать доступные цены на услуги и выполнять работы качественно, в срок.

Производственные мощности предприятия используют в строительстве древесину собственного производства. Это гарантия экологической чистоты и высокого качества строительного материала.

Сотрудничество с инженерно- строительной компанией происходит по следующей схеме. Клиент подает специалистам заявку с учетом всех пожеланий, требований, а также условий, в которых будет строиться дом.

Инженерно-проектная бригада выезжает на место, чтобы зафиксировать все нюансы будущего строительства. После этого компания составляет проект строительства и его развернутую смету. Далее следует заключение договора между клиентом и фирмой-застройщиком.

В проектной документации подробно указаны все этапы строительных работ и сроки их выполнения. Заказчик имеет прямой доступ к контролю любого этапа строительства. Сметная документация, выполненная высококлассными проектировщиками, позволяет избежать необоснованных и не запланированных материальных затрат со стороны заказчика.

Застройщик гарантировано делает клиенту подарок. Это металлическая дверь, антисептическая обработка пола и рабочая бытовка.

Компания-застройщик возвела уже много домов, которые подарили хозяевам новую жизнь и новое ощущение счастья.