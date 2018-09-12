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12 Сентябрь, 2018


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Обучение на сметчиков

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в: Новости компаний
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Существуют профессии, которые являются очень востребованными в силу своей специфики, благодаря им могут быть реализованы масштабные проекты. Например, профессия сметчика.

На сметчика возложена большая ответственность – он делает важную работу по составлению сметы на проведение каких-либо работ, например, на строительство здания. Смета представляет собой документ, в котором содержится вся информация о стоимости этого строительства, причём в неё входит абсолютно всё, от стоимости строительных материалов и геологоразведки, до стоимости лампочки, которую вкрутили взамен разбитой на стройплощадке. Сметчик в этом документе учитывает все затраты на строительство. Хороший же сметчик может сэкономить немало средств застройщику, указав, на чём можно сэкономить, и как лучше перераспределить средства.

Обязанности сметчика очень разнообразны, он может организовывать подготовку тендерной документации, подготовить сметную документацию, опираясь на документацию проекта, и многие другие. Чем выше класс специалиста, тем больше у него обязанностей, тем больше оплата труда.

Для того, чтобы получить профессию сметчика, нужно закончить специализированные курсы http://centr-kurs.ru/kursy-smetchikov. В процессе их прохождения слушатель получает множество теоретических сведений о сметном деле – их основы, сведения о системах ценообразования, о принципах определения стоимости проведения работ, о нормативной базе сметной документации и многие другие. Также в ходе обучения слушателей знакомят с работой специализированного программного обеспечения, которое предназначено для проведения сметных операций. Благодаря наличию практических занятий, на которых отрабатывается теоретический материал, слушатели имеют уникальную возможность в примерах разобрать принципы сметного дела и получить некоторый опыт в ведении расчётов и составлении документации.

После окончания курсов слушатель на экзамене подтверждает свою квалификацию и получает диплом установленного образца, с которым он имеет право осуществлять деятельность по полученной профессии.

Многие из получивших подобное образование, устраиваются в организации, которые предпочитают сами готовить своих специалистов из тех, кто имеет базовые знания. Другие же набираются опыта в небольших фирмах, нанимающих их на разовые контракты.

Профессия сметчика является достаточно престижной и высокооплачиваемой, если человек приложил все усилия, чтобы набраться опыта.

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