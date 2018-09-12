В ходе строительства и ремонта выполняется огромное количество разнообразных работ. Все они требуют наличия всевозможной спецтехники, которая существенно облегчает выполнение самых разных операций.

Если раньше большая часть работ делалась вручную, и на это тратилось огромное количество времени и сил, то теперь строительное оборудование для профессионалов, которое можно использовать в процессе, позволило полностью изменить возможности строителей.

Специализированное оборудование, используемое в работах, открывает новые возможности для производства работ.

• Значительно упростились работы с монолитными каменными массивами. Раньше для того, чтобы сделать отверстие в бетонной стене, требовались значительные усилия, а в результате появлялось рваное отверстие, которое потом приходилось заделывать. Всё усложнялось, если использовался плотный и прочный бетон, с которым крайне тяжело было работать. Но сейчас, благодаря использованию современных достижений техники появилась возможность делать всё быстро и аккуратно. Появились сверхтвердые материалы, из которых теперь делают буры и пилы, способные с лёгкостью резать прочный бетон и проделывать в нём отверстия.

• В современном строительстве всё чаще используется всевозможная плитка, выполненная из керамики, камня и бетона. Для укладки плиточного покрытия плитку необходимо резать – часто невозможно умесить целую плитку в какие-то промежутки. Но при этом плитка должна оставаться целой, чтобы битыми и неровными краями не нарушать общей картины. Для резки плиток используются социальная техника – плиткорезы. На них установлен режущий инструмент, который может разрезать жестко зафиксированную на рабочей поверхности плитку по идеально ровной линии.

• Спецтехника используется и для работы с бетоном, например, для окончательной затирки бетонного покрытия или для его шлифовки.

• Не обошла спецтехника вниманием и дорожные работы. Например, работы по укладке дорожного покрытия будут вестись гораздо быстрее, а полученный результат будет гораздо надёжнее, если использовать вибрационное оборудование, которое позволяет утрамбовать насыпанный материал, чтобы продолжить дальнейшее выполнение работ.

Каждый вид спецтехники используется при выполнении конкретных работ, для которых эта техника разрабатывалась. Её специализация позволяет выполнить все работы с максимальным качеством.