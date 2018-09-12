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Автомеханики и автолюбители прекрасно знают, что состояние дорожных покрытий часто является причиной поломки рулевой рейки транспортного средства. При постоянной езде по неровным поверхностям, появляется стук рулевой рейки. Это верный сигнал к тому, что запчасть требует ремонта или замены. Ремонт предотвратит проблемы с рулевым управлением автомобилем и убережет водителя и пассажиров от опасности аварийной ситуации на дороге.

Одним из симптомов повреждения рулевой рейки является несоответствие угла поворота руля углу поворота колес. Проблема сигнализирует о том, что рулевая рейка неправильно отрегулирована. Возникновение посторонних визгов и шумов сигнализирует об износе сальника рулевой рейки. В этом случае необходима замена сальника рулевой рейки.

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Сальник рулевой рейки характеризуется типом и размером. Тип сальника указывает рабочее давление запчасти и вариант ее исполнения. Второй характеристикой сальника является его размер. Опытные консультанты компании помогут заказчику определиться с правильным выбором необходимых запчастей.

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