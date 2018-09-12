BIM-технологии для строительных компаний – начало новой цифровой эры городов будущего

«Технологии информационного моделирования – начало эпохи цифрового строительства» – главная тема V Международного форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia 2018, который пройдет с 5 по 7 декабря в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

0В рамках Форума известные российские и зарубежные эксперты представят самые интересные кейсы, реализованные с применением BIM-технологий – специалисты расскажут об опыте строительства и эксплуатации небоскреба Empire State Building, Лахта-центра, Ахмат-Тауэр и спортивных сооружений.

«Мир меняется каждый день и уже совсем скоро нас ждет новая эра цифровых технологий, которые позволят повсеместно проектировать и создавать не только отдельные здания, но и целые «умные города». В рамках Форума мы затронем самые острые проблемы применения BIM-технологий в строительстве и проектировании и постараемся предложить варианты их решений», — отмечают организаторы Форума.

В первый день Форума, 5 декабря, откроется дискуссионная площадка, посвященная применению BIM-технологий. Основными вопросами станут:

cводы правил и ГОСТы в информационном моделировании в строительстве;

практические навыки применения зарубежного и российского программного обеспечения и для информационного моделирования зданий и сооружений,

градостроительное проектирование с применением инновационных технологий;

целесообразность применения BIM-технологий для расчёта стоимости строительства проектирующими компаниями при создании проектной документации;

экономическая эффективность и необходимость внедрения цифровых технологий при строительстве зданий;

управление недвижимостью с помощью цифровых моделей.

По оценкам экспертов, переход на BIM-технологии в сфере строительства, несмотря на их высокую стоимость, состоится в ближайшие годы: «Вопрос в том, когда мы сможем «описать» существующие города и в это информационное пространство встраивать новые проектируемые объекты для последующего их анализа учета. Это непростая задача и вопрос ближайших 10 – 20 лет. Даже если просто отдельно взятые объекты строительства начнут разрабатывать с помощью BIM-технологий – вся отрасль почувствует позитивные изменения. Сейчас в России BIM-технологии используют около 20% предприятий. Это прогресс: в 2002 году доля таких компаний составляла 1 – 2%», – отмечает заместитель директора компании «Renga Software» Максим Нечипоренко.

Несколько секций 100+ Forum Russia 7 декабря будут посвящены вопросам реализации проектов с применением BIM с точки зрения заказчика и исполнителя. «Основная сложность – необходимость организационных изменений, связанных с внедрением инноваций. Обе стороны должны проводить реинжиниринг бизнес-процессов, повышать квалификацию сотрудников, выстраивать коммуникации на новом уровне. Это длительный и напряженный процесс, неизбежный при происходящей трансформации отрасли», – комментирует руководитель группы информационного моделирования компании «Setl City» Алексей Кушнир.

Формирование и утверждение законодательной базы ускорит переход строительных компаний на новый уровень: «Использование BIM требует вложить больше времени в начале проекта, но экономит время на последующих этапах. Аналогично с использованием карандаша и Adobe Photoshop. Раньше подача эскизов объекта занимала огромное количество времени. Любые изменения — большие трудозатраты. На смену карандашу и AutoCAD приходят новые технологии. Основное преимущество BIM – в высокой точности и скорости выполнения. BIM-технологии значительно экономят расходы благодаря уменьшению количества сотрудников и сроков выполнения проекта», – подчеркнула Надежда Клюкина BIM-менеджер «ПИ Арена». На Форуме она представит BIM-кейсы компании – спортивные сооружения, спроектированные к Чемпионату мира по футболу – 2018.

*****

Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia проводится ежегодно в Екатеринбурге. В 2017 году 100+ Forum Russia посетили более 6000 участников из 23 стран, проведено 74 деловых и научных мероприятия, доклады представили 350 спикеров, из них 45 из Великобритании, Германии, Китая, Италии, США. В выставочной части размещалось около 100 компаний. В 2018 году на форуме ожидается более 10000 посетителей со всего мира. Посещение всех мероприятий форума бесплатное. Подробная программа на официальном сайте 100+ Forum Russia www.forum-100.ru