Льняная ткань всегда пользовалась большой популярностью благодаря своим исключительным качествам. Ткань из льна давно вошла в домашний обиход, и по сей лень она активно используется для пошива одежды, постельного белья, салфеток и многого другого.

Компания «Льняное» занимается продажей льняных тканей и изделий из них. Многие давно оценили качество подобных вещей и предпочитают в быту пользоваться только ними. Льняная ткань имеет много исключительных качеств, благодаря которым она и пользуется таким спросом.

Одно из самых главных качеств льняных тканей – их прочность. Прочные льняные волокна делают ткани устойчивыми к истиранию, к появлению микроскопических разрывов и к другим повреждениям, которые приводят к повреждению ткани или появлению на ней вытертых и изношенных участков. Прочная ткан будет служить очень долго, проявляя устойчивость не только к порезам и надрывам, но и к тем повреждениям, которые появляются во время стирки, обеспечиваемые механическим отжимом или воздействием моющих средств. Если обычные ткани в среднем выдерживают до шестидесяти стирок, то льняная ткань легко выдержит триста. При должном уходе она прослужит очень долго, не теряя при этом своих качеств.

Льняная ткань обладает отличной гигроскопичностью. Одежда и постельное белье, изготовленные из льна, хорошо поглощают влагу, выделяемую кожей человека, поэтому он будет чувствовать себя удобно и комфортно и в солнечный день, когда одежда не будет прилипать к телу, и ночью в постели.

Гигиеничность. Лён обладает свойством нейтрализовать запахи и противостоять размножению патогенных микроорганизмов. К тому же льняная ткань не вызывает аллергию, поэтому вещи из неё подходят не только для взрослых, но и для детей.

Одежда изо льна хорошо держит свою форму. Даже если одежда долго лежала смятая, её нужно всего лишь отгладить, чтобы она снова приобрела свой изначальный вид. К тому же вещи очень легко отстирываются. С них гораздо проще вывести различные пятна, если они всё-таки появились. С льняной ткани отстирываются практически все виды загрязнений. По этой причине лён является идеальным материалом для изготовления скатертей и салфеток, которые всё время пачкаются и потом очень тяжело отстирываются. С льняной тканью эта проблема очень быстро решается.

Лён является универсальным материалом, любая вещь из него будет служить очень долго.