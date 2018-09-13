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13 Сентябрь, 2018


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Наливные полы

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в: Новости компаний
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Для напольной поверхности используются специальные виды полимерного покрытия. Такие материалы быстро монтируются и предназначены для продолжительной эксплуатации.

Любые наливные полы наносится на поверхность таким образом, что они не остаются в швов. Существуют различные виды полимерных покрытий, которые по внешнему виду могут напоминать линолеум или плитку. Толщина напольного покрытия может варьироваться от 1 до 10 мм (и больше) в зависимости от назначения.

Какие существуют виды наливных полов?

Существует условная классификация, предусматривающий разделение рассматриваемых покрытий на полимерные и минеральные. Второй вид рассматриваемого покрытия состоит из специальных наполнителей и цемента. Его применяют для выравнивания напольной поверхности с последующей укладкой других покрытий, например, керамической плитки и т.д.. Существуют базовые, средние и финишные разновидности минерального покрытия. Каждый вариант нанесения наполнителей имеет свои особенности.

Полимеры являются наиболее распространенным материалом для нанесения на поверхность полов. Их преимущество заключается в высокой механической прочности, устойчивости к истиранию и безопасности. Для этих целей могут использовать разные материалы, отличительными особенностями которых являются:

  • устойчивость к истиранию;
  • механическая прочность;
  • устойчивость к воздействию кислот, щелочей других химических веществ.

Например, эпоксидные материалы получили распространение на специальных платформах, парковках и других местах с высокой интенсивностью движения. Материал обладает эластичными характеристиками и высокой устойчивостью к истиранию. Для помещений, требующих соблюдения санитарно-гигиенических стандартов, предназначены эпоксидные материалы. Они не боятся влаги, устойчивы к воздействию химических веществ. Достаточно часто используются полиуретановые поверхности, рассчитанные на эксплуатацию в течение нескольких десятилетий. Все виды наливных полов не имеют швов, обладает антистатическими, влагостойкими характеристиками.

Практика показывает, что наливные полы обладают множеством преимуществ. В отличие от ламината и линолеума, наливные полы предназначены для эксплуатации в течение 25 лет, а иногда и больше. Они имеют эстетичный внешний вид, простые в уборке, пожаробезопасные и устойчивы к влаге. В случае необходимости демонтажа, выполнить такие работы будет достаточно сложно. Поэтому при обращении в компанию, которая занимается установкой наливного пола, необходимо тщательно подойти к вопросу выбора поверхности.

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