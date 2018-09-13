В Петербурге состоится предсъездовская Окружная конференция НОСТРОЙ по СЗФО

18 сентября 2018 года в Санкт-Петербурге под председательством координатора НОСТРОЙ по СЗФО Никиты Загускина состоится Окружная конференция членов Ассоциации «Национальное объединение строителей» по Северо-Западному федеральному округу (кроме г. Санкт-Петербург).

В рамках повестки дня будут рассмотрены вопросы подготовки к XVI Всероссийскому съезду саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства. В частности, представители СРО обсудят итоги деятельности НОСТРОЙ в 2018 году и приоритетные направления работы на предстоящий год, смету расходов Ассоциации на 2019 год, изменения в локальные документы Ассоциации и предложения по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ. Кроме того, будут избраны представители саморегулируемых организаций СЗФО в состав рабочих органов Съезда (мандатная, счетная и редакционная комиссии).

Помимо этого участникам Окружной конференции предстоит принять решения по кандидатурам в состав Совета и Ревизионной комиссии НОСТРОЙ, а также Экспертного Совета НОСТРОЙ по вопросам совершенствования законодательства в строительной сфере.