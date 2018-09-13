Современная керамическая плитка: преимущества и разновидности материалов

Керамическая плитка считается одним из лучших отделочных материалов для помещений, где часто меняется микроклимат. К числу таковых относятся кухня, ванная комната, душевая, прихожая. Выпускается она в разных видах, различающихся предназначением, покрытием, цветом, формой и размерами. На сайте компании INTERCERAMA можно подобрать и приобрести ее лучшие образцы.

Общие преимущества керамической плитки

Популярность керамической плитки обуславливается наличием у нее большого перечня эксплуатационных преимуществ. Материалы, выпускаемые ведущими итальянскими, испанскими и российскими брендами, наделены такими достоинствами, как:

эстетичный внешний вид;

многообразие дизайнерских решений;

простота и практичность ухода;

способность выдерживать негативное воздействие влаги, мыльных растворов, химических соединений;

стойкость перед регулярными температурными колебаниями;

механическая прочность;

высокий уровень экологической безопасности.

При правильном выборе и грамотном монтаже такая отделка способна прослужить десятки лет без потери эксплуатационных качеств и привлекательности. На сайте intercerama.com керамическая плитка представлена по наиболее привлекательным ценам в большом количестве разнообразных исполнений.

Разновидности современной керамической отделки

Условно вся керамическая плитка разделяется на две большие категории – напольная и настенная. Первая обычно имеет увеличенные размеры и толщину. Она способна выдерживать большие нагрузки. Ее внешняя сторона имеет защиту от скольжения в виде матового покрытия или рифления. Настенная плитка выпускается в более широком разнообразии форм. Она бывает квадратной и прямоугольной. Изделия различаются размерами. Встречаются предложения с разными рисунками, которые после монтажа превращаются в картину или панно.

Поверхность отделки для стен может быть матовой и глянцевой. Для более высокой защиты от влаги и механических повреждений плитка покрывается глазурью, придающей ей привлекательный блеск. Особой популярностью пользуется мозаика. Ее зачастую используют для оформления отдельных зон – кухонного фартука, ванны, бассейна. Миниатюрные размеры такой плитки придают поверхностям высокие эстетические качества.

Чтобы правильно подобрать отделочный материал, необходимо обращать внимание на маркировку. По ней можно определить и предназначения изделий и рекомендованные для них условия эксплуатации.