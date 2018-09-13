Гипермаркет плитки

Для отделки помещений всегда была популярной керамическая плитка, натуральный и искусственный камень, которые стали очень распространённым отделочным материалом благодаря своим исключительным качествам.

Их используют в самых разных помещениях и ситуациях. Например, в частных домах и квартирах плиткой отделывают стены и пол в ванных комнатах и в санитарном узле. Для отделки коридоров и арочных проёмов используют натуральный и искусственный камень. Камины для украшения стен в ванных комнатах также используется керамическая мозаика. В общественных же местах стены и пол отделывают керамогранитом. В любых ситуациях можно пользоваться свойствами, которые даются керамической плиткой и камнем. Благо, что ест возможность https://gipermarket-plitki.ru/ сделать выбор, чтобы подобрать нужное решение.

Керамика и камень обладают многочисленными полезными свойствами, аналоги которым подобрать очень сложно.

• Керамическая плитка и камень, как натуральный, так и искусственный, не содержат каких-либо токсичных или вредных веществ. При их изготовлении также контролируется радиационный фон всех исходных материалов, что используются в производстве. Поэтому эти отделочные материалы являются самыми безопасными из все имеющихся.

• Сейчас много людей страдают от различных видов аллергий, камень же и керамика являются совершенно гипоаллергенными. Для аллергиков это идеальное решение, которое позволит хоть на некоторое время забыть о своей проблеме.

• Керамическая плитка биологически инертна. На её поверхности, которая благодаря способу изготовления превращается в сплошную керамическую плотную поверхность, не могут скапливаться и размножаться микроорганизмы и все виды плесневых грибов, от которых страдают влажные помещения.

• Одним из самых важных качеств камня и керамики является их долговечность и большой срок эксплуатации. Один раз использовав их для отделки, нужно потом только ухаживать за поверхностями.

• Эти материалы не подвержены воздействию влаги, как большинство строительных материалов без специальной защиты.

• Поверхностям, отделанным плиткой или камнем, не страшно воздействие прямых солнечных лучей, они не обесцвечиваются под воздействием ультрафиолета.

Камень и керамическая плитка являются универсальным материалом, которые можно использовать буквально везде, что обеспечивается огромным выбором различных расцветок и форм.