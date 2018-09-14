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14 Сентябрь, 2018


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Менеджмент и маркетинг

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в: Новости компаний
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В ХХІ веке, который ознаменовался быстрыми технологиями и стремительным распространением корпоративного бизнеса, казалось бы, нет неизученных вопросов как в менеджменте, так и в брендинге.

Удивить чем-то новым потребителя почти невозможно, однако все же компании пытаются разработать новинки с помощью маркетинговых историй, превращая обычные товары на общеизвестные бренды. На самом деле создание маркетинговой истории является чрезвычайно сложным и важным процессом.

Маркетинговый отдел несет большую ответственность, берясь за эту работу, ведь история может принять как положительные отзывы со стороны потребителей, так и негативные, что в результате может просто «похоронить» торговую марку на рынке.

Поэтому маркетологи, бренд-менеджеры и PR-менеджеры компании должны очень хорошо изучить потенциальных потребителей, определить целевую аудиторию торговой марки, созданием легенды которой они занимаются. Все о менеджменте можно узнать здесь. На сайте представлены лекции по маркетингу и менеджменту.

Изучив в совершенстве целевую аудиторию, маркетологи должны еще неоднократно протестировать вымышленную маркетинговую историю на фокусных группах. Обычно потребители очень любят говорить про полезность новых изобретений, технологий, однако только производитель пытается вывести на рынок свои «творения» сразу наталкивается на негатив: «Нет, это не для нас», «Несколько лет назад мы использовали нечто похожее, и остались неудовлетворенными».

Вот именно в таких случаях маркетинговая история должна принести более эффективный результат. Ведь если задуматься, большинство вещей, которыми мы пользуемся в повседневном быту, а также чьи-то изобретения приобрели мы также исходя из красивой истории или удачной рекламной кампании.

Считается, что современный бизнес — это война, а война брендов — это одна из главных битв за всю историю бизнеса. В этой битве любая маркетинговая история бренда интересна, а успешного бренда — интересна вдвойне. Поэтому торговая марка, о которой нельзя рассказать историю, брендом не считается. Отечественные компании почти не занимаются своим брендингом, такая необходимость обычно возникает спонтанно когда расширяется товарная линейка, или когда товар очень быстро теряет свои позиции на рынке. На самом же деле «бренд» имеет намного более широкое понятие, это определенный комплекс действий, целью которых является оправдание надежд и удовлетворения потребностей в отношении товара или услуги, которые она предоставляет.

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