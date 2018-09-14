Первым этапом на пути успешного развития бизнеса является регистрация компании. Остановимся на этом вопросе подробнее.

Зарегистрировать компанию можно самостоятельно или же обратиться к профессионалам. В первую очередь регистрация компании требует фирменного наименования, указывающую на организационно-правовую форму. Например, это может быть общество с ограниченной ответственностью «Консультации по юридическим вопросам».

Компании требуется уникальное название, поскольку в соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации юридические лица не имеют право использовать фирменное название других предприятий. Несмотря на это, в реальной жизни встречаются идентичные названия компаний. Это объясняется тем, что государственные регуляторы не интересуются уникальностью названий а, а идентифицирует предприятия по ОРГН или ИНН. Выбрать уникальное название поможет сервис ЕГРЮЛ.

Код деятельности и юридический адрес

На следующем этапе владельцам бизнеса необходимо получить юридический адрес. Наиболее простое решение — приобретение или аренда недвижимости. Также можно зарегистрировать домашний адрес руководителя предприятия или же заключить соответствующий договор на обслуживание с почтового секретарских сервисом. Далее выбирается код деятельности в зависимости от вектора бизнеса.

Размер уставного капитала не должен быть менее 10000 руб.. Тем не менее для определённых видов бизнеса это сумма увеличена. Руководитель обязан внести денежные средства на банковский счёт не позднее 120 дней с момента регистрации предприятия. На сегодняшний день сумма уставного капитала должна вноситься в денежной форме. Но существуют определенные нюансы, позволяющие вносить капитал в форме имущества.

Следующий этап регистрации компании предусматривает подготовку соответствующих документов. Процедуру рекомендуется доверить профессионалам, поскольку существует целый ряд нюансов, в которых большинство людей не ориентируется. Например, если предприятие регистрируется на двух и более участников, то требуется подготовка соответствующего договора. Также необходимо подготовить устав компании и протокол общего собрания.

Обязательным этапом регистрации предприятия является заполнение заявления Р11001. Этот документ необходимо заполнять без ошибок, поскольку в противном случае контролирующие органы откажут регистрации.