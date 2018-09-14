Любое строительство, жилое, производственное, социальное, основано на применении высококачественных железобетонных конструкций. Не просто найти производителя железобетонных конструкций, который удовлетворит все требования и запросы заказчика.

Почти 40 лет ООО «Самарский Завод Железобетонных Изделий» беспрерывно производит полный ассортимент железобетонных изделий для строительства и обустройства ландшафта. Это железобетонные изделия, сборные железобетонные конструкции, бетон, раствор, бетонные конструкции.

Многолетним стабильным сотрудничеством с крупными застройщиками и производственниками завод снискал себе безупречную репутацию. Ассортимент выпускаемой заводом продукции удовлетворяет все строительства и производства Самары и Самарской области.

На заводе изготавливаются крепкие элементы для строительства капитального. Это основа каждой стройки — железобетонные плиты перекрытия разных типов. Пустотные, ребристые и укороченные. Плиты для перекрытия лоджий и балконов, площадки лестничные, ступени лестниц и марши лестничные. Колонны, прогоны и перемычки.

Завод является самым крупным поставщиком изделий для колодцев и фундаментов. Это блоки фундаментные, ленточные фундаменты, сваи и утяжелители. Завод давно освоил производство элементов дорожного и уличного строительства. Это плиты дорожные, элементы ограждений, бордюры и конструкции для перекрытия тепловых трасс.

Так же на заводе можно заказать энергетический бетон. Это стойки для фонарей различной формы и высоты, изделия для электростанций, заклады под проводные линии электропередач.

Для качественного строительства необходим свежий и качественный бетон и раствор. На Самарском заводе железобетонных изделий можно заказать бетон товарный, бетон товарный карбонатный, бетон товарный гранитный и раствор. Все зависит от этапа работ, который производит заказчик.

Вся продукция завода всегда присутствует в наличии на складах. Мощности предприятия позволяют иметь собственную лабораторию для испытания качества выпускаемой продукции. Все произведенные изделия сертифицируются в соответствии с законодательными нормативами. Предприятие производит доставку продукции заказчику с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.

Оплата продукции возможна за наличный и безналичный расчет. За покупателем всегда закрепляется личный менеджер, сопровождающий всю сделку.