Самые разные металлоконструкции получили своё применение в различных областях строительства. Металл является самым распространённым и надёжным материалом, из которого можно создать конструкцию любой сложности и любого назначения, которая сможет при должном уходе эксплуатироваться очень долгое время.

Одна из сфер применения металлоконструкций – опоры для монтажа линий электропередач и для размещения осветительных приборов.

РЗСК, производитель металлоконструкций, может обеспечить изготовление металлоконструкций в широком ассортименте.

• Опоры освещения. Основное их назначение – использование для размещения осветительных приборов. Они бывают самых разных видов, различающихся конструкцией и внешним видом. К примеру, к некоторым из них электропитание подаётся по подземным коммуникациям. Они полые изнутри, поэтому позволяют без проблем обеспечить питание осветительных приборов с помощью скрытой электропроводки, а для обслуживания используется технологический люк в основании. Другие же предназначены для использования с воздушными линиями питания. Некоторые выполняют ещё и опорную функцию – по ним проводят силовые линии электропитания.

• Опоры для светофоров. Их конструкция предназначена для вынесения электрооборудования на консолях далеко за ось опоры, поэтому они рассчитаны на длительные нагрузки в сложных погодных условиях. На них могут быть установлены дополнительные кронштейны для установки осветительных приборов или дорожных знаков.

• Высокомачтовые опоры используются для установки осветительных приборов на большой высоте. Используются они при необходимости освещения большой площади, например, на привокзальных и городских площадях, при помощи мощных софитов. Для удобства производства их разделяют на несколько соединяемых модулей. Они обладают повышенной прочностью и надёжностью.

• Кронштейны для уличных светильников. Чтобы обеспечить оптимальную установку осветительного оборудования, опоры оборудуют кронштейнами различной конструкции, зависящей от конкретного назначения опоры. Например, стандартными для уличного освещения являются консольные кронштейны.

• Кроме систем освещения сборные опорные конструкции выполняют роль молниеотводов, которые служат для защиты пожаро-, взрывоопасных и жилых объектов.

Кроме опорных конструкций также изготавливаются газонные ограждения и метизы, используемые для крепления различных конструкций.