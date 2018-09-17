Рулонные жалюзи

Декорирование окон является одним из главных акцентов в дизайне помещение. Окно может быть настоящей изюминкой комнаты, ее главным украшением. Помимо красоты, декор штор должен нести комфорт и функциональность.

Не всегда есть возможность и желание декорировать окна тканевыми шторами. Прекрасной альтернативой обычных штор являются удобные, красивые и компактные рулонные шторы на сайте http://sunlock.ru/zhalyuzi/rulonnyie/.

Удобный и функциональный механизм рулонных штор позволяет выбрать вариант для каждого отдельного случая. Рулонные шторы делятся по способу установки. Карнизы устанавливаются с помощью сверления и без него. Шторы в рулоне можно устанавливать на окна любой конфигурации и любого размера. Включая панорамные окна в пол.

Существуют кассетные рулонные шторы, которые используются в режиме «день-ночь» впуская солнечный свет в комнату и затемняя ее.

Рольшторы классифицируются как закрытые и открытые. В открытых рулонный механизм остается на поверхности. В закрытых предусмотрен специальный короб, который скрывает рулонный механизм шторы.

Рулонные шторы идеально вписываются в актуальные ныне стили дизайна хай тек, лофт, нью модерн. Они отличаются изящностью линий и минималистическим стилем. С помощью рулонных штор можно подчеркнуть все модные тренды дизайнерского искусства. Хорошим решением рулонные шторы являются для обустройства офисного помещения.

Рольшторы не загромождают помещение, не утяжеляют оконный проем. Они дарят свет, освобождают объем комнаты, при этом подчеркивая индивидуальность помещения.

Дизайн полотна шторы в рулоне можно выбрать согласно своим вкусам и предпочтениям. По желанию, материал может быть монохромным, может сочетать несколько цветов, может представлять собой целую картину.

Функционально модель рулонной шторы отлично освобождает подоконник, делая его дополнительным пространством для декора. Это очень удобно, если в комнате предусматривается размещение комнатных растений.

Для более комфортной эксплуатации конструкция рольшторы может быть оснащена электроприводом. С помощью пульта штора быстро приводится в необходимое положение.

Используя прозрачную ткань можно обеспечить беспрепятственное попадание солнечного света в комнату. Полупрозрачные ткани уютно рассеивают яркий солнечный свет. Непрозрачные материалы эффективно сопротивляются солнечному излучению, не пропуская свет в комнату, и затемняя помещение.

Специально для оформления окон в детской комнате предлагаются рулонные штороы из полимерного материала. Он легко чистится и моется, не доставляя неудобств в процессе эксплуатации.