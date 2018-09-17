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17 Сентябрь, 2018


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Фурнитура для мебели

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в: Новости компаний
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В любой мебели большое значение имеет не только внешний вид, количество полок или зеркал. Удобство и комфорт использования мебели в большой степени зависят от фурнитуры, которая используется при сборке.

Фурнитуру для мебели можно приобрести отдельно, например, на http://slaviya.org/. Если мебель изготавливается на заказ, то вся фурнитура выбирается уже на этапе проектирования. Если же мебель уже была куплена, то и это не является проблемой. Всю не устраивающую фурнитуру можно заменить на более подходящую.

Фурнитуру можно разделить на лицевую, к которой относятся ручки, замки и ножки, и на крепёжную, например, крепёж, механизмы и петли. Фурнитура предназначена, чтобы сделать использование мебели удобным, а её внешний вид – соответствующим обстановке. Лицевая фурнитура выполняет скорее декоративную функцию. На неё обычно не сильно обращают внимание, но она создаёт нужное общее впечатление от мебели. В основном при выборе обращают внимание на оформление, на дизайн и цвет, подбирая их в соответствии с оформлением мебели и интерьера.

Благодаря многообразию дизайнерских решений наверняка удастся подобрать фурнитуру к любому оформлению.

Крепёжная фурнитура должная отвечать трём требованиям: быть прочной, подходить к конструкции мебели, сочетаться с общим дизайном. Прочность и надёжность относится не только к механизмам – хорошая сталь и крепкий пластик не дадут рассыпаться соединениям, поэтому не стоит сильно экономить. При использовании дешевой фурнитуры можно рассчитывать на отпавшие ручки или треснувшие и продавленные ножки.

Любая выбранная фурнитура должна подходить к мебели, если она будет монтироваться вместо имеющейся. Если фурнитура немного не подходит к конструкции, например, из-за несовпадения размеров, то это до некоторой степени можно исправить при помощи инструмента. Однако это не должно ослабить конструкцию мебели или же повредить её внешнему виду.

В выборе крепёжной фурнитуры есть некоторые тонкости:

• Если выбирается подъёмный механизм, то лучше предпочесть газлифт, который может зафиксировать дверцу в нужном положении и смягчить закрывание.

• Если владелец любит закрывать шкафы и ящики с силой, то лучше предусмотреть на них амортизаторы, которые обеспечат больший срок эксплуатации.

• При выборе петель стоит обратить внимание на угол открытия, чтобы двери открывались достаточно широко, но не мешали при этом.

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