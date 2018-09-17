Оборудование для АЗС от Petrometal

Компания Петрометал это эффективный симбиоз португальских производственных мощностей и инженерно-технического потенциала Украины. Компания работает на рынке почти 14 лет.

Многие крупные и малые станции автозаправки сотрудничают с украинско-португальским концерном, а оборудование для азс производит Petrometal . Это резервуары из стали различной емкости для монтажа на земле и под землей.

Совершенные производственные технологии гарантируют долговечность эксплуатации продукции концерна. Емкости для горюче-смазочных веществ эксплуатируются в течение 20 лет, не вызывая никаких хлопот в обслуживании.

Кроме того, емкости от опытного производителя изготавливаются по европейским стандартам качества. Специалисты концерна обладают 25-летним опытом установки специфических емкостей на автозаправочных объектах. Все самые крупные трейдеры нефтепродуктами используют в своих мощностях емкости данного типа.

Производство емкостей для нефтепродуктов в технологии предусматривает сварочное соединение швов с использованием слоя флюса. Это является гарантией абсолютной герметичности цистерн.

Герметичное межстенное пространство емкостей дает возможность установки датчиков утечки нефтепродуктов.

Особую жесткость конструкции емкостей обеспечивает торросферическое днище. Вся поверхность емкости покрыта двухфазным покрытием эндропен, обладающим диэлектрической непроницаемостью.

Использование емкостей безопасно и соответствует европейским экологическим стандартам. Кроме комплектации АЗС емкостями для нефтепродуктов, концерн имеет возможность поставлять на АЗС все технологическое оборудование. Доставка продукции осуществляется в любой регион Украины.

Концерн выпускает полный комплекс оборудования для модульных авто заправочных станций, для контейнерных АЗС. Компания занимается проектированием и монтажом специфических трубопроводных систем, технологических колодцев для топливных резервуаров, технологического оборудования для емкостей.

Покупатель оборудования получает гарантию на работу всего оборудования. Компания профессионально и в срок производит установочные, наладочные, пусковые и ремонтные работы оборудования для АЗС.

К каждому клиенту осуществляется индивидуальный подход с учетом всех пожеланий и требований. Совместно с клиентом разрабатываются и внедряются новые разработки и технологии.