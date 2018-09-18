жк днепропетровская 37 квартиры

18 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости компаний

Аренда строительного оборудования: выбор тепловых пушек, шлифовальных аппаратов

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

Строительные и ремонтно-отделочные работы требуют использования специализированной техники, которая обязательно пригодится в процессе. Но не всегда возникает желание или потребность в покупке подобного оборудования. Если вам требуется однократное или двукратное использование затирочной машинки по бетону, можно взять ее напрокат на сайте https://master-prokata.com/catalog/arenda-zatirochnoi-mashinki/ по привлекательной стоимости. Это удобно, поскольку вы получаете качественный и технически исправный инструмент в надлежащем состоянии и освобождаетесь от потребности в его регулярном обслуживании и ремонте при поломке. .

Затирочная машинка — функциональное оборудование, предназначенное для обработки бетонной поверхности до идеально ровного состояния. Основным конструктивным элементом является ротор или вентилятор. Он касается бетона и искореняет все неровности и дефекты поверхности. Затирочные агрегаты классифицируются на бензиновые и электрические, бывают одно- и двухроторными. Чем больше площадь, тем функциональнее должен быть аппарат. Его аренда может стать выгодным решением для всех, кто нуждается в одноразовом использовании оборудования.

На сайте https://master-prokata.com/catalog/arenda-shlifmashiny/ можно взять напрокат и шлифовальную машинку, которая прекрасно дополнит ваш полноценный комплект инструментов. Эта техника значительно упрощает работу современных строителей и применяется для зачистки поверхностей перед покраской или обработкой с помощью лаковых составов. Ленточные, угловые, прямые модели различаются в зависимости от особенностей эксплуатации. К примеру, первая группа включает машинки для ликвидации царапин и эффективной полировки.

Довольно затратной может оказаться покупка качественной тепловой пушки. Она необходима для эффективного просушивания штукатурки, при обустройстве бетонной стяжки пола. На интернет-портале https://master-prokata.com/catalog/arenda-teplovyie-pushki/ всегда можно выбрать подходящую модель и арендовать ее на подходящие сроки. Пушки по-разному осуществляют подачу теплого воздуха — прямым и не прямым методами. В первом случае основу конструкции составляют вентилятор и нагревательный элемент, а во втором — дымоход для оперативного выведения продуктов горения. Аренда строительного инструмента и оборудования — отличное решение для частных лиц, небольших фирм и предприятий.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X