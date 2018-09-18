Эксперты назвали выгодные объекты на рынке загородной недвижимости осени 2018 года

Фазенда.СПб.Ру рассказал, какие тенденции отмечаются на рынке загородной недвижимости 47 региона

По данным портала по загородной недвижимости Фазенда.СПб.Ру, 2018 год по сравнению с предыдущим был более насыщенным для рынка. Это произошло в основном благодаря теплой и солнечной погоде. Хотя были периоды спада из-за Чемпионата мира по футболу. Растет спрос на объекты загородной недвижимости также благодаря тому, что некоторые компании предоставляют своим клиентам возможность покупки путём привлечения ипотечных средств.

Как считают аналитики портала, наибольшим спросом в летний сезон 2018 года пользовались коттеджи площадью до 300 квадратных метров, хотя сохранился интерес и на дома до 500 кв. метров. Также были популярны участки до 20 соток. Причём в жаркую погоду заключалось больше сделок на дома или участки у водоёмов и леса. Наличие развлекательной и социальной инфраструктуры является не менее важным условием при выборе загородной недвижимости и участка.

Лидеры загородного рынка Ленинградской области поделились своими планами на осень 2018 года с порталом.

Так, ООО УК «СТИНКОМ» намерена продавать ряд участков в коттеджном посёлке «Гармония» с привлекательной скидкой в 20% и продолжить продажу участков в посёлке «Заозерье 2», где завершается прокладка коммуникаций.

АО «Электронмаш», застройщик коттеджного поселка «Ламбери», планирует закончить строительство спортивно-оздоровительного комплекса.

ГК Puzzle, агентство недвижимости, специализирующее на реализации загородных объектов, осенью 2018 года продолжает продажи в коттеджных поселках «Репинские озёра» и «Сосны».

АО «Строительный трест» в коттеджном поселке «Сад времени» в Петергофе запланировало строительство одноэтажного загородного дома площадью 140 кв. метров. Первым покупателям предлагается скидка 5000 руб. с каждого квадратного метра.

Компания «ФАКТ.» до конца сентября предлагает оформить рассрочку до 36 месяцев на участок в любом посёлке или приобрести участок со скидкой до 1,5 млн. руб.

«Хотя это лишь малая часть компаний по продаже загородной недвижимости, тем не менее, по имеющимся данным, можно заключить, что покупателям всё чаще предлагают выгодные условия для приобретения домов или участков в Ленинградской области. Это касается как места расположения объекта, так и разные варианты оформления сделок», — уверены эксперты.