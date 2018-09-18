Коммерческий линолеум обладает высокой прочностью. Именно поэтому он широко используется в качестве напольного покрытия, причём как в офисах и административных зданиях, также и в частных квартирах.

Преимущества коммерческого линолеума заключается в уникальных характеристиках. Он обладает многослойной структурой, обеспечивающих максимальную износоустойчивость и долговечность. Но любое напольное покрытие требует профессионального монтажа. Поэтому, если требуется профессиональная

floorsystem.ru/УКЛАДКА КОММЕРЧЕСКОГО ЛИНОЛЕУМА, то рекомендуется обращаться к специалистам. Необходимо отметить, что поверхность должна быть идеальной ровной. Это позволит эксплуатировать напольное покрытие в течение долгих лет.

Практика показывает, что в большинстве помещений на поверхности пола есть немало дефектов. В первую очередь опасность представляют неровности, которые могут привести к повреждению покрытия. Избежать этого помогут предварительные работы, предусматривающие очищение и выравнивание поверхности.

Чем опасен неправильный монтаж линолеума?

Поверхность пола должна быть идеально ровной. Кроме того, она должна быть идеально сухой. Наверняка многим приходилось видеть на поверхности пола волны, неровности, пузырьки и другие дефекты. В некоторых случаях устранить проблему невозможно, что обусловлено неровностью напольной поверхности, то есть, непрофессиональностью монтажников. Также особое внимание необходимо уделить наклеиванию линолеума. Клеевый состав равномерно наносится на тыльную поверхность материала.

Необходимо использовать оптимальное количество клея, рекомендуемое производителем. В любом случае, работа по монтажу линолеума является достаточно сложной и требует профессиональных умений. Поэтому для ее выполнения рекомендуется обращаться к специалистам.

Если установка коммерческого линолеума выполнена грамотно, то напольная поверхность прослужит владельцам десятки лет. Многослойная структура материала идеально подходит для эксплуатации в медицинских заведениях, супермаркетах,административных зданиях, офисах и т.д..

Коммерческий линолеум предназначен для монтажа в местах с высокой проходимостью. В тоже время многие владельцы частных домов и квартир выбирают этот материал за высокие эксплуатационные характеристики. Существуют различные разновидности коммерческого линолеума, а его толщина может достигать 6 мм. Поэтому каждый покупатель сможет найти для себя идеальное решение. Главное, грамотно подойти к монтажным работам.