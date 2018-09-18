Каждый уважающий себя и здоровый образ жизни москвич, уже давно приобрел себе велосипед. Преимущества передвижения на велосипеде очевидны. Это полезно для здоровья, приятно, быстро и комфортно.

Велолюбители не думают о сервисе для своего двухколесного коня, пока не попадут в неприятную ситуацию. И здесь необходим опытный, квалифицированный и не дорогой специалист, который быстро и корректно вернет велосипед в строй.

Не нужно думать, где отремонтировать велосипед (в Москве) , нужно срочно доставлять его к мастеру с золотыми руками. Дмитрий Аркадьевич занимается предоставлением полного пакета услуг по ремонту и обслуживанию велосипедов. В мастерской Дмитрия Аркадьевича можно отремонтировать велосипед, осуществить его профилактический осмотр, диагностировать поломки и проблемы, произвести любой стайлинг и тюнинг веломашины, провести предсезонную подготовку.

Все услуги мастер может предоставить в сервисе, а может выехать на объект заказчика. При этом цена за предоставляемые услуги не будет заоблачной. В мастерской Дмитрий Аркадьевич работает один, это позволяет держать цены, удобные для клиентов.

Опытный частный мастер готов отремонтировать велосипеды любого производителя и любого назначения. Часто пациентами мастера становятся горные велосипеды, так как они подвергаются эксплуатации в экстремальных условиях. Помимо этого сервис предлагает ремонт для детских, городских, советских, старых прогулочных велосипедов, а так же круизеров.

Большим делом в исправлении поломок является корректная диагностика велосипедов. Мастер с 20-летним стажем работы диагностирует веломашины с тонкостью ювелира. Эта услуга предоставляется клиентам абсолютно бесплатно.

Если вы думали, что ваш велосипед по какой-либо причине так и будет стоять в гараже или на лоджии, вы ошибались. Привезите велосипед к Дмитрию Аркадьевичу, или вызовите мастера на дом. Ваш велосипед снова встанет на колесо и будет покорять расстояния с бодростью антилопы.

Для постоянных клиентов мастерской специалист по ремонту предусматривает индивидуальные скидки и специальные предложения. Мастер дает гарантию на все виды предоставляемых услуг. Корректно и быстро специалист выполняет гарантийные работы. Предусмотрено эффективное постгарантийное обслуживание любого велосипеда. Сотрудничество с веломастерской Дмитрия Аркадьевича — это всегда выгодно и приятно.