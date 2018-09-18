Зиму никто не отменял. Идет сезон снегопадов. Чтобы зима, как всегда, не пришла неожиданно, нужно заранее позаботиться о приобретении качественной и надежной снегоуборочной техники.

Лучшую технику для уборки снега рекомендуется купить здесь, у опытного и надежного продавца.

Снегоуборочная техника сконструирована и произведена для работы на разных объектах. Специализированные машины способны убирать снег на трассах и дорогах, на приусадебных участках и во дворах, на площадках и площадях. Уборка снега специальной техникой возможна на любом заснеженном участке.

Схематически главными узлами снегоуборочной машины можно считать корпус, двигатель, ковш и выпускной желоб и систему управления. По системе подачи снега уборочные машины классифицируются на шнековые и шнеково-роторные. В шнековых агрегатах снег сразу поступает в желоб. Шнеково-роторные машины принимают снег благодаря работе ротора.

Шнеково-ротоные машины являются более износостойкими. Поскольку главная нагрузка возлагается на ротор, его скорость вращения меньше, что гарантирует меньший износ деталей машины.

Снегоуборочные агрегаты делятся на одноступенчатые и двухступенчатые. Одноступенчатые машины являются низкими, дальность выброса снега составляет 7,5м. Эти машины целесообразно использовать для уборки снега с ровных пологих площадей.

Двухступенчатые машины более высокие. Это позволяет использовать их на неровных бугристых поверхностях. Высокий ковш этих машин отлично справляется со слежавшимися снежными завалами.

Снегоуборщики имеют возможность работать от электричества и на бензине. Электрические машины предусмотрены для уборки небольших локаций. Так как дальность перемещения машины зависит от длины провода. Бензиновые уборщики снега являются более маневренными, но так же более дорогими

в обслуживании.

Существует особый класс машин — подметельно-уборочные. Такая техника оснащена щеткой для подметания. Машины этого класса идеально справляются с мокрым, слежавшимся снегом.

Специалисты компании всегда готовы дать подробную консультацию, и помочь выбрать покупателю машину, соответствующую всем пожеланиям и требованиям. В первую очередь при покупке снегоуборочной техники нужно обращать внимание на мощность двигателя, объем топливного бака, наличие привода, эргономичность, легкость в управлении, материалы, из которых изготовлена техника.