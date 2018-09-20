Как выбрать сантехнику для дома

Установка сантехнического оборудования – важная задача во время ремонта ванной комнаты. Подбирая необходимые комплектующие, важно учесть все факторы и следовать советам экспертов. Полезно знать, какая бывает сантехника для дома, на что стоит обратить внимание во время ее покупки.

Общие правила

Существует несколько основных требований, которыми стоит руководствоваться при выборе оборудования для санузла:

Комфорт. Важно, чтобы использование приспособлений было удобным для всех членов семьи.

Гармоничность. Общий стиль, материал и цветовая гамма унитаза, раковины и душевой кабинки должны сочетаться между собой. Предпочтительнее обращать внимание на комплекты изделий, поскольку многие производители позаботились о завершенном дизайне ванной.

Гигиеничность. Соблюдение санитарных правил – важное условие для сохранения чистоты в этой зоне квартиры.

Особенности

Количество и характерные черты сантехники во многом зависят от площади ванной. Часто возникает необходимость выбора между ванной и душевой кабинкой. Стоит учитывать такие факты:

Ванна важна для любителей получить удовольствие от процесса купания, поклонников уединения и релакса.

Душ подходит тем, кто ценит собственное время и воспринимает мытье как необходимую гигиеническую процедуру.

Ванна будет удобна для купания детей с первых месяцев жизни.

Душ занимает меньше пространства, поэтому дает возможность установить другую полезную технику.

Чтобы не возникали сложности при выборе формы унитаза, важно учитывать такие моменты:

Половинный слив удачнее с точки зрения экономии воды, но круглый – эффективнее.

Положение трубы должно соответствовать существующей схеме канализации.

Полезно наличие антибактериального покрытия и водоотталкивающей системы.

Бесшумный набор воды не будет вредить окружающим.

Также обсуждается необходимость установки биде. Если в ванной комнате недостаточно места, то этим приспособлением с легкостью можно пренебречь.

Где купить?

Современные салоны сантехнического оборудования предлагают множество изделий, однако часто в таких местах продаж не продуманы комплектующие и сопутствующие товары. Поэтому лучше обратиться в многопрофильные магазины стройматериалов и товаров для дома. Компания «Бауцентр» предлагает покупателям качественную продукцию. Сантехника в «Бауцентре» – это товары лучших мировых производителей, которые продаются с гарантией и недорого. Заказать любой товар можно в электронном каталоге, для жителей Новороссийска, Омска, Калининграда и Краснодара организуется доставка.