Обзор тентов

Во время проведения каких-либо работ на улице, если нужно обеспечить защиту от погодных условий, используются тенты. Тент представляет собой плотное полотно, изготовленное из влагостойкого материала, который сможет обеспечить защиту от любых капризов погоды. Для изготовления тентов используются различные материалы, которые обладают определёнными свойствами, обеспечивающими разную степень удобства их использования.

Например, брезент обеспечивает хорошую степень защиты, но он очень тяжёлый и его трудно использовать на большой площади. Поливинилхлорид, который также используется для тентов, легче и надёжнее, но при низких температурах он теряет пластичность и становится ломким. Выходом же стало появление тарпаулина, полимерного полотна.

Тарпаулин изготавливается из полиэтилена, который обладает отличными свойствами. Основу его составляет полотно, сплетённое из тонких полиэтиленовых полос. Полученное полотно с двух сторон покрывают полиэтиленовой плёнкой и вулканизируют. В итоге получается армированное полотно, основу которого составляют полимерные волокна, направленные в разные стороны. Так материал приобретает достаточно большую прочность.

Изначально тарпаулин предназначался для строительных работ, но его раскроили, добавили люверсы и верёвки, и получили отличный тент, который обладает исключительными свойствами. здесь можно детально ознакомится с применением тарпаулина для тентов.

Малый вес. Тарпаулиновый тент гораздо легче поливинилхлорида, и конечно же легче брезента. Его успешно можно использовать на больших площадях, не опасаясь сильно возросшей нагрузки на опоры.

Благодаря лежащим в его основе волокнам, направленным в разные стороны, тент обеспечивает большую прочность.

Свойства полиэтилена делают его неподверженным воздействию воды, большинства химических веществ и ультрафиолета. Поэтому он сможет выстоять в любую погоду.

Его легко можно использовать в любое время года, как летом, так и зимой. Он не боится перепадов температуры и не рассыпается в холод.

Для различных ситуаций изготавливается тент разной плотности. Чем больше толщина тента, тем выше его прочность. Поэтому можно подобрать тент для использования и в качестве козырька над головой, и в качестве полотна для укрывания растений, и как автомобильный тент. Благодаря универсальности тент можно использовать в любых ситуациях.