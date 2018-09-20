Удобно, если ваша работа не требует дресс-кода и часовых ритуалов, посвященных макияжу и прическе. Однако есть профессии, для которых стиль и образ — не менее важные.

Специфика работы многих женщин заключается в том, что их график нестабилен. И, если нужно срочно лететь на работу, то сложно иметь безупречный вид. Очень часто без макияжа просто не обойтись.

Золотое правило внешнего вида — он должен быть безупречным. Макияж не должен раздражать, он должен быть приятным и нежным. Маникюр может быть французским, нюдовим или любым другим. Если отсутствует время — нужно заранее записаться в студию красоты. Маникюр необходимо сделать заранее и обращаться только к высококлассным специалистам.

При нестабильном рабочем графике, нужно пользоваться максимально устойчивой косметикой. Важно, чтобы макияж и прическа занимали как можно меньше моего времени. Рабочий день может длиться 5, но может и 10 часов. Женщина должна быть уверенной, что в течение этого времени с макияжем ничего не случится и не придется часто его подправлять. Прическа — максимально собранные волосы в пучок или, если кто-то умеет, заплетенная и вложена сзади коса. Внешний вид никто не проверяет, но ежедневно на женщину направлены сотни, а может и тысячи взглядов. Кому-то может быть безразлично, но попадаются интересные люди, которые рассматривают вокруг и обращают внимание на внешний вид. Поэтому нужно поддерживать постоянный образ элегантной и красивой дамы.

Секреты макияжа

Если ваш рабочий день длится более 8:00, обычный макияж будет постепенно размазываться и терять яркость. Нужно проследить, чтобы все средства были максимально устойчивыми и уделить больший вес основе и тону. Если ваша кожа склонна к жирности, в течение дня используйте матирующие салфетки и пудру. Не забывайте, что яркими на лице должны быть либо губы, либо глаза. В случае с длительным рабочим днем, сделайте ярче именно губы. Их легче подрисовать, и ими вы сможете отвлечь внимание от уставших глаз.

Макияж может мешать во время во время работы, поэтому нужно учитывать все нюансы. Например, накладные ресницы могут мешать четко видеть, а к губам с блеском может прилипать волос. Все должно быть матовым, не растекаться и не рассыпаться.

Особенности спортивного макияжа

Макияж спортсменок должно быть менее ярким, но достаточно выразительным, чтобы его заметили. Можно сделать яркие тени, подводку, подчеркнуть брови, добавить румян и помады. Тон — идеально ровный и немного темнее естественного цвета.