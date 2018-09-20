Использование зеркала в интерьере — это давно популярная тенденция, никогда не сдающая свои позиции. Зеркало в любой комнате используется вполне оправдано. Зеркальные элементы, стены, потолки создают в комнате дополнительный объем, расширяет и облегчает пространство.

Применение зеркала современные дизайнеры рекомендуют в любом помещении. Выбрать необходимое зеркальное полотно можно тут в большом удобном каталоге.

Можно изготовить зеркало любого размера, учитывая все пожелания и требования заказчика. Форма зеркала зависит от интерьерного решения и локации размещения. Любой, самый взыскательный клиент получит зеркало, удовлетворяющее все его желания.

В каталоге большой выбор зеркал для ванной комнаты и для туалетного столика. Большой популярностью пользуются зеркала с подсветкой. Это красиво и функционально.

Без больших качественных зеркал невозможен салон красоты. Прически, макияж, косметологические услуги. Все кабинеты заведения необходимо оснащать зеркалами.

В прихожей можно оборудовать просто зеркальную стену. А можно оснастить зеркалом двери шкафа-купе. Это поможет расширить пространство небольшой комнаты. Это очень удобно, при выходе из дома, поглядевшись в зеркало, улыбнуться и настроиться позитивно.

В кухне зеркало используется для фартука над рабочей поверхностью стола. Этот необычный акцент украсит любой интерьер и станет настоящей изюминкой комнаты. Из зеркал часто изготавливают двери. Стеклянные двери делают комнату в два раза просторнее. Это очень эффектный дизайнерский трюк для небольших комнат.

В классический интерьер органично впишутся зеркала в старинных рамах. При этом полотно зеркала специально состаривается, чтобы слиться с концепцией интерьера.

Зеркальные полотна и конструкции это современный, креативный, футуристический изыск. Он будет актуальным в любом актуальном модном интерьере — хай тек, нью модерн, лофт.

Выгодный партнер предлагает приобрести зеркала и зеркальные конструкции по умеренной цене. Зеркала от компании это идеальное соотношение цены и качества. Многолетний опыт работы позволяет компании выполнять работы корректно и в короткий срок. Зеркала от компании будут радовать владельцев отличным качеством много лет.

Зеркал в интерьере много не бывает. Если вы креативный, современный человек с чувством прекрасного, смело используйте зеркала в любой комнате вашего дома.