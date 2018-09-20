Сейчас используется большое количество разнообразных отделочных материалов, свойства которых делают их применение предпочтительным в каких-либо условиях. Есть и универсальные материалы, которые могут использоваться в большинстве ситуаций для отделки самых разнообразных помещений. К таким материалам относятся и жидкие обои.

Изначально жидкие обои представляют собой сухую смесь. В состав обоев входят различные волокна – шелковые, целлюлозные или хлопковые. В качестве же связующего материала, который обеспечивает их надёжное сцепление, используется клей. Чтобы получить пластичную массу, которую легко можно было бы нанести на стены, в сухую смесь добавляют воду, количество которой зависит от вида используемых волокон и клея. Перед использованием массу доводят до нужной консистенции. На bioplast.ua/catalog/katalog-1.html можно ознакомиться с образцами жидких обоев.

Жидкие обои имеют много достоинств, делающих их применение незаменимым при отделке помещений.

• Одним из основных достоинств отделочного материала является простота в использовании. Сухая смесь разводится обычной водой, а не каким-либо дорогим лаком. Для жидких обоев нет необходимости в использовании таких громоздких и неудобных техник, как при поклейке обычных. Их нет необходимости раскатывать, резать, мазать клеем и выравнивать рисунок на стене. Их нужно просто нанести шпателем на стену тонким слоем.

• Чтобы сделать обои уникальными и более красивыми, в них добавляются различные элементы, например, блёстки, кусочки слюды, бусины, декоративная каменная крошка, различные цветные нити и многое другое. В результате получается ни на что не похожий оригинальный рисунок.

• С жидкими обоями может справиться один человек, что просто немыслимо при использовании обоев обычных, для работы с которыми необходимы усилия двоих-троих.

• Благодаря текстуре жидких обоев, после их нанесения не остаётся никаких швов, здесь не нужно стыковать рисунок и заботиться о его красоте, особенно при отделке углов помещения.

• Благодаря вязкости материала можно не шпатлевать стены – жидкие обои успешно скроют все огрехи стены, если их размер не превышает трёх миллиметров. Поверхность при этом получается идеально ровной.

• Благодаря используемым материалам, через жидкие обои легко проходит водяной пар. Паропроницаемость даёт возможность поддерживать в помещении здоровую атмосферу.