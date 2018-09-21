Тентовые ангары – быстровозводимые сборные сооружения, конструктивно состоят из каркаса, изготовленного из оцинкованного металла, покрытого прочной ПВХ тканью. В настоящее время наблюдается высокий спрос на мобильные и функциональные сооружения. Эти быстровозводимые конструкции представляют собой отличную замену громоздким и дорогостоящим в строительстве зданиям, построенным из железа или бетона.

Сфера применения

Каркасно-тентовые ангары пользуются высоким спросом в строительной, сельскохозяйственной, промышленной и прочих отраслях. Их активно применяют в роли:

Гаражей для сельскохозяйственной, авиационной и транспортной техники; Промышленных складов; Телятников, свинарников, коровников, птичников и т.д.; Складских и промышленных помещений; Торговых и развлекательных комплексов; Спортивных сооружений; Выставочных залов и пр.

Особенность заключается в применении ПВХ покрытия, отличающегося прочностью и водонепроницаемостью. Конструкция готова к длительной эксплуатации на открытом воздухе независимо от климатических условий, что актуально для наших регионов. Тентовые ангары классифицируются на холодные и утепленные типы. Благодаря использованию теплоизоляционных материалов и особой технологии возведения, способны сохранить оптимальную температуру даже в сильные морозы.

Достоинства каркасно-тентовых ангаров

Тентовые ангары, возведенные с соблюдением технологий, отличаются следующими преимуществами:

Водонепроницаемость

Для изготовления тента используется прочный ПВХ материал, он обеспечивает надежную защиту от влаги. Для скрепления материалов применяется специализированная технология сварных швов, что также исключает вероятность проникновения воды через стыки.

Мобильность

Конструкция легко разбирается и собирается в новом месте. При этом с транспортировкой проблем не возникает.

Прочность

Ангары проектируются и создаются с учетом возможных нагрузок механического характера и климатических особенностей эксплуатации. Они отлично выдерживают сильные порывы ветра, толстый слой снега и палящее солнце.

Не требуется документальное оформление

На строительство каркасно-тентовых ангаров не требуется разрешительная документация, поскольку они относятся к категории «временные строения».

Многофункциональность

В случае необходимости к уже возведенной конструкции могут быть добавлены отсеки, которые не планировалось возводить изначально.

Простота установки

Для сооружения тентовых ангаров не нужно обустраивать капитальный фундамент. Как правило, сооружение монтируется на сваи, при этом применяются специализированные строительные крепежи.

Безопасность

Материал, применяемый для строительства, экологически безопасен, отличается пожаростойкостью.

Экономия электроэнергии

В дневное время не требуется включать искусственное освещение, поскольку тентовому материалу свойственна светопропускаемость, благодаря чему достигается экономия на электроэнергии.

Доступная цена

Если сравнить стоимость возведения каркасно-тентовых ангаров с аналогичными бетонными или железными сооружениями, то экономия очевидна.

Сколько стоит построить тентовый ангар

Стоимость возведения каркасно-тентового ангара зависит от множества факторов, основными из которых являются общая площадь, вид конструкции, необходимость проведения коммуникаций, высота по стене или коньку. Цена вполне доступна, также достигается экономия на возведении капитального фундамента.