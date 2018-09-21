Популярные проекты коттеджей и домов от компании «Планс»

Вашему вниманию представлены три интересных проекта домов и коттеджей, разработанных специалистами авторитетной российской компании Планс.

Двухэтажный кирпичный дом №46-05 — органичное сочетание стильного экстерьера и комфорта для большой семьи

Представленный кирпичный дом является прекрасным решением для большой семьи с маленькими детьми. Общая площадь жилища — 154,24 м2 с параметрами: 12 м. длина, 12,94 м. ширина и 10,6 м. высота. Кроме того, чердачный тип кровли выделяет столь ценное нежилое помещение для хранения старой одежды, велосипедов и всего самого важного. Кирпичный дом совмещает в себе ряд элементов из таких стилистических направлений как: Европейский, Итальянский и Немецкий. Ключевыми приоритетами в проектировке является практичность, экономичность и рациональность. Цокольный этаж облицован натуральным камнем, а прочая площадь износоустойчивой штукатуркой с утеплителем-пенополистиролом. Такое решение сохранит тепло даже в самые холодные дни зимы и позволит экономить хозяевам на обогреве. Также дом включает террасу и большой балкон на 33 м2, котельную для расположения автономного отопления, а также вместительную кухню-столовую для семейных ужинов.

Американский одноэтажный дом №90-25 — универсальное решение для временного отдыха или постоянного проживания

Данный каркасный дом является прекрасным сочетанием классического Американского направления и нот популярного минимализма. Проект отлично подходит как для строительство дачи на летние и зимние каникул, так и для основного дома с постоянным проживанием со второй половинкой или семьей. Большие окна, просторная терраса — стильные и органичные решения для того, чтоб максимально сблизиться с природой, а камень и древесная доска в облицовке придают экстерьеру современности и экологичности. Благодаря общей площади в 114 м2, просторной гостиной и двум спальням, дом отлично подходит для отдыха с компанией и принятия многочисленных гостей. А чтоб в жилище было комфортно зимой, стены утеплены качественным пенополистиролом и выделена специальная котельная комната для бойлеров и прочей аппаратуры. Также имеются дымоходы и место для монтажа настоящего камина.

Проект №43-03 — уютный коттедж для комфортного отдыха на природе

Представленный проект имеет общую площадь всего в 27 м2, однако, благодаря просторной террасе в 29 м2 коттедж превращается в оптимальное решение для комфортного отдыха на природе в летнюю пору года. Терраса полностью обустроена для приготовления шашлыка и обедов под пение птиц. Американская стилистика дома включает в себя элементы из Скандинавского направления, благодаря чему создается органичный и необычный дизайн экстерьера, выделяющийся среди прочих проектов. Большие окна позволяют проникать в коттедж свету и делать помещение более просторным. Облицовка камнем и декоративным кирпичом создает картину экологичности и защищенности, а крыша из металлочерепицы органично завершает гармонию цветов и текстур. Также в доме достаточно много чердачного пространства для хранения всего важного и неотъемлемого для отдыха. Стильный и экономный проект всем желающим построить уютный коттедж для летнего отдыха.

Другие популярные проекты коттеджей и домов можно посмотреть на официальном сайте компании. Цена проектов колеблется от 7 до 200 тыс. руб., и зависит от массы факторов. Но об этом лучше узнать непосредственно у консультантов Планса.