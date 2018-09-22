жк днепропетровская 37 квартиры

22 Сентябрь, 2018


Актуальное
Строим Добро
Главная
Новости компаний

Стоимость макета здания

Написал (а)
Дата:
в: Новости компаний
Оставить комментарий

В ряде случаев строительной компании или организации иного профиля деятельности необходимо создать макет здания. От красоты и точности его исполнения зависит и качество презентации, для которой он изготавливается.

Для фирм застройщиков важно визуализировать и на проработанных деталях показать удобство и функциональность новых жилых комплексов. Промышленные производственные предприятия, задействовав макет здания и прилегающей рабочей территории, могут провести информационную презентацию, показать схемы работs и логистики. Фирмы, которые занимаются реализацией строительных проектов для юридических организации, имеют возможность сделать визуализацию и с ее помощью обосновать эффективность планировки.

К рисованным графическим объектам предъявляются высокие требования, а зачастую они не выполняют свою функциональную роль. Гораздо эффективней, нагляднее и эстетичнее выглядят объемные макеты. Их можно заказать в специальной организации.

Для того, чтобы предварительно рассчитать базовую стоимость такой услуги, заказчику необходимо представлять размер будущего макета, описать сложность архитектурного исполнения, глубину детализации, необходимость наличия внутренней подсветки и указать, нужны или нет интерактивные подвижные элементы.

Все макеты изготавливаются с учетом современных материалов, максимально приближающий миниатюрный макет к тому, как будет выглядеть строящиеся или готовое здание.

Ряд интересных решений представлен на сайте https://www.bestmaket.ru/maket-zdaniya-stoimost/.

Менеджеры компании до деталей проработают заявку и предложат интересные конкурентноспособные по цене варианты ее исполнения. На стоимость услуги определённое влияние оказывает срок ее исполнения. Конечно, срочные заказы обходятся дороже. Однако и для простых макетов зданий, и для сложных максимальный срок подготовки просчета стоимости составляет рабочие сутки. Чтобы оптимизировать сотрудничество, компания разработала калькулятор для оценки минимальной и максимальной стоимости макета. Заказчик вводит параметры и отправляет их на просчет, а менеджер разрабатывает и предлагает варианты технического исполнения.

Другие материалы по теме

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы

Сетевое издание STROYPULS зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 28 февраля 2018. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-72361

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Северославянское бюро рекламы".

Главный редактор: Немировский М.А.

Адрес электронной почты Редакции: [email protected]

Телефон Редакции: +7(812)6-02-05-06

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник"
X